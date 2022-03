"The State of Hospitality 2022", el libro blanco de Sommet Education con las reflexiones de los líderes del sector

LAUSANA, Suiza, 17 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Expertos de todo el mundo han participado en el libro blanco sobre el estado del sector hospitality, The State of Hospitality 2022, publicado por Sommet Education, grupo educativo líder mundial especializado en gestión hotelera y artes culinarias.

El documento, que desvela las últimas cuestiones relacionadas con el empleo, las habilidades y la gestión del talento en el sector hospitality, presenta perspectivas en profundidad de expertos en gestión hotelera, alta gastronomía, lujo, viajes, turismo y otras áreas, procedentes de organizaciones internacionales y entidades de Francia, India, Portugal, Suiza, Reino Unido y España.

Ejecutivos de Accor, Alain Ducasse Group, European Travel Commission, HVS, Lartisien Group, L.E.K Consulting, Relais & Château, The Leela Palaces, y de Hotels and Resorts, así como destacados miembros de entidades como la Asociación de los Profesionales de Financiación Hotelera, Revenue y Tecnologías de la Información (HOSPA), la Organización Mundial de Turismo (OMT) y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), han aportado sus visiones sobre:

También incluye un análisis de datos económicos y financieros contextuales en torno al crecimiento de la industria, la resistencia, la inversión y los empleos emergentes.

En el libro blanco el CEO de Sommet Education, Benoît-Etienne Domenget, afirma "La industria hotelera es más que un negocio. Es una comunidad de nómadas contemporáneos que comparten la misma curiosidad por viajar, la apertura a diferentes culturas, la atención al detalle, y la voluntad de acoger y complacer a los demás. Después de pasar los últimos 20 años en esa industria, he tenido la oportunidad de experimentar lo mucho que las personas marcan la diferencia. En nuestro sector, las personas son algo más que un factor clave de éxito, son el corazón mismo de nuestro ADN. La hotelería es una tierra de oportunidades, y la educación es la clave para aprovecharlas".

Maribel Rodríguez, vicepresidenta sénior del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), por su parte asegura que "a medida que las tasas de desempleo disminuyen debido a la creciente demanda, las empresas de viajes y turismo están luchando para llenar las vacantes de trabajo disponibles. Un factor que contribuye a la creciente escasez de personal es que varios empleados de viajes y turismo suspendidos o despedidos se mudaron a otros sectores o fuera de la fuerza laboral por completo durante la crisis. Para hacer frente a este desafío será necesario establecer prioridades y aplicar políticas e iniciativas, que van desde la facilitación de la movilidad laboral y el trabajo a distancia (cuando sea posible), la mejora de las aptitudes, el reciclaje continuo y la retención de la fuerza de trabajo hasta la creación de redes de seguridad y la habilitación del trabajo decente".

"The State of Hospitality 2022", el libro blanco publicado por Sommet Education, descargarse aquí.

Sobre Sommet Education: www.sommet-education.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1768518/State_of_Hospitality.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1280685/Sommet_Education_Logo.jpg PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1768519/State_of_Hospitality_2022_Sommet_Education.pdf