The Tree CBD, la marca líder en España, expande su mercado con una nueva delegación en Francia

The Tree CBD, la marca española pionera en la industria del CBD, anuncia su expansión internacional con la apertura de una delegación en Francia. Esta nueva iniciativa tiene como objetivo consolidar su presencia en el mercado francés, mejorando la rapidez en la entrega de productos y aumentando su competitividad en este país

Barcelona, 10 de septiembre de 2024.- Francia, con un mercado en crecimiento para los productos de CBD, representa una oportunidad estratégica para The Tree CBD. La marca, reconocida en España por su calidad y compromiso con el bienestar natural, busca replicar su éxito en el país vecino, ofreciendo un acceso más rápido a su gama de productos. "La expansión en Francia es un paso natural en nuestra estrategia de crecimiento. Queremos estar más cerca de nuestros clientes franceses, brindando no solo productos de alta calidad, sino también un servicio más ágil y eficiente", declaró Xavier Feliu, CEO de The Tree CBD.



La cartera de productos de The Tree CBD es amplia y variada, diseñada para atender diferentes necesidades y preferencias. Entre los productos destacados se encuentran:



• Aceites de CBD: Aceites y Aceites de noche en diferentes concentraciones (5%, 10%, 20% y 30%) que permiten una dosificación fácil y controlada del CBD.



• Flores de CBD: Una amplia selección de flores premium, como Amnesia, OG Kush, Zkittlez o Malibú Exotic, todas con diferentes perfiles de terpenos y niveles de CBD.



• Vaporizadores de CBD: Una gama de vaporizadores desechables que facilita el consumo de CBD a los amantes del vapeo.



• Cremas y bálsamos: Productos tópicos formulados para el cuidado de la piel, ideales para aliviar molestias musculares y articulares.



• E-líquidos para vapeo: Una variedad de sabores para quienes prefieren consumir CBD a través del cigarrillo electrónico.



• Resinas de CBD: Extracciones de cáñamo con alto contenido de CBD.



Con esta nueva delegación, The Tree CBD no solo busca consolidar su posición en el mercado europeo, sino también ampliar su base de clientes y ofrecer una experiencia de compra más eficiente y satisfactoria para los consumidores franceses.



The Tree CBD sigue comprometido con la calidad y la transparencia, asegurando que todos sus productos cumplen con los más altos estándares de pureza y seguridad. La marca, que se ha ganado la confianza de miles de consumidores en España, espera replicar este éxito en Francia, donde el interés por el CBD sigue creciendo de manera exponencial.







