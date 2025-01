The Valley Barcelona responde a las necesidades del mercado laboral ampliando la oferta de formación en IA

The Valley - The Valley

(Información remitida por la empresa firmante)

The Valley anuncia la reapertura de dos programas especializados en IA en Barcelona: IA para la Productividad (en colaboración con Microsoft) y el Executive Program en IA y Tecnologías Disruptivas para los Negocios

Madrid, 30 de enero de 2025.- The Valley Business & Tech School, la escuela de negocios especializada en soluciones formativas en digital y tecnología, ha anunciado la ampliación de las formaciones en inteligencia artificial (IA) y tecnologías disruptivas aplicadas a los negocios en Barcelona. De esta forma, busca fortalecer su posicionamiento en la capital catalana como referente en educación tecnológica de vanguardia, adaptándose a la creciente demanda local de talento especializado en el ámbito de la IA.



Y es que, según ACCIÓ, la Agencia para la Competitividad de la Empresa de la Generalitat de Catalunya, en los últimos cinco años se ha triplicado la industria relacionada con la IA en Cataluña, generando 2.155 millones de euros y 14.525 empleos. Asimismo, también destaca que, en 2023, fue la tecnología con mayor impacto económico en la comunidad autónoma. En este contexto, destaca Barcelona como uno de los grandes polos de innovación en Europa. De hecho, de los 140 centros tecnológicos ubicados en Cataluña, el 76% se encuentran la ciudad de Barcelona y un 19% en municipios del área metropolitana, según el estudio Tech Hubs Overview. Además, la Empresa Conjunta Europea de Computación de Alto Rendimiento (EuroHPC) ha seleccionado a Barcelona como una de las siete ciudades europeas para establecer y operar las primeras fábricas de IA en la Unión Europea, un proyecto que empezará a implementarse este año.



Sin embargo, aunque la IA ha experimentado un auge espectacular en los últimos años, y es actualmente una prioridad para el 94% de la alta dirección, solo el 37% de las empresas están completamente preparadas para poner en marcha proyectos de IA, tal y como se muestra en el informe IA 2025 de Ditrendia. Por ello, para poder afrontar esta nueva realidad, resulta esencial capacitar a profesionales con conocimientos y habilidades específicas en esta área clave. Así, The Valley Business & Tech School reactivará su actividad B2C en Barcelona con dos programas formativos especializados en IA: el programa híbrido IA para la productividad, una formación elaborada en colaboración con Microsoft, y el Executive Program en IA y Tecnologías Disruptivas para los Negocios. Ambos están dirigidos por David Hurtado, director de Innovación de Microsoft, y se han desarrollado en colaboración con empresas líderes y expertos internacionales. De esta forma, estas formaciones no solo buscan dar respuesta a las crecientes necesidades del mercado laboral, sino también acompañar a las empresas en su proceso de transformación digital, promoviendo el uso eficiente y ético de la IA.



En palabras de Juan Luis Moreno, Partner & Managing Director de The Valley: "Es fundamental formar a profesionales que puedan liderar el cambio tecnológico en sus organizaciones. En un contexto donde la IA está transformando sectores enteros, el objetivo es preparar talento con una visión global, que no solo domine las herramientas, sino que también entienda su impacto social y económico, para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece esta tecnología emergente. Barcelona, como epicentro de la innovación tecnológica en Europa, es el lugar perfecto para impulsar este tipo de formación de alto nivel".



Con esta propuesta, la escuela de negocios reafirma su compromiso con la innovación tecnológica y el desarrollo de talento especializado en el ámbito empresarial. La apertura de los programas está prevista para finales del primer cuatrimestre de 2025 y se espera que contribuyan a fortalecer el ecosistema tecnológico de Barcelona, impulsando tanto la competitividad empresarial como el desarrollo de proyectos innovadores en el ámbito de la IA y las tecnologías disruptivas.







Contacto

Nombre contacto: Comunicación The Valley

Descripción contacto: The Valley

Teléfono de contacto: 620 45 02 27