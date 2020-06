COMUNICADO: The World's 50 Best Bars lanza una subasta mundial de recaudación de fondos

-The World's 50 Best Bars lanza una subasta mundial de recaudación de fondos con experiencias donadas por los mejores barmans y marcas del mundo LONDRES, 23 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- The World's 50 Best Bars anuncia que su Subasta'Bid for Recovery' comenzará el 3 de julio, ofreciendo a los entusiastas de bares, restaurantes y viajes la oportunidad de pujar por experiencias fuera de este mundo con los mejores barmans y chefs. Más de 130 increíbles lotes han sido donados por establecimientos en las listas World's 50 Best, además de socios de marca, para crear la mayor subasta gastronómica del mundo. Los licitantes tendrán la oportunidad de pujar por una variedad de experiencias extraordinarias en todo el mundo. Algunos de los lotes más destacados incluyen: -- Tres noches visitando bares en Nueva York con Dante, The World's Best Bar, alojándose en un hotel de diseño -- Tickets para la final femenina de tenis en el torneo French Open 2021, con dos noches en París en el hotel George V, con Perrier -- Un barril de whisky de 10 años de Michter que produce 120 botellas, que nunca ha sido puesto a la venta o subasta -- Un cóctel Time Capsule para definir tu vida del reconocido barman Ryan Chetiyawardana -- Tres noches en una suite en Four Seasons Seoul y un turno de bar en Charles H, Corea del Sur -- Además de licores raros, clases de cocteles y cocina, excursiones por regiones vinícolas, viajes de vela, degustaciones y fiestas

personalizadas

La subasta se llevará a cabo online en 50BestForRecovery.com. Los posibles licitadores pueden ver la selección completa de lotes desde el 29 de junio, y la subasta se realizará del 3 al 12 de julio.

Los fondos recaudados se destinarán a proporcionar alivio financiero a los bares de todo el mundo a medida que surjan de la pandemia de Covid-19 como parte del programa 50 Best for Recovery, en asociación con el donante fundador Perrier. Los restaurantes y bares independientes de todo el mundo podrán solicitar una subvención directa en julio. Se realizarán donaciones adicionales a organizaciones sin ánimo de lucro, entre ellas: Singapore Cocktail Bar Association; Lee Initiative's Restaurant Reboot Relief Program y Black Urban Growers (EE.UU.); Nosso Prato (Brasil); Feed the Needy (India) y el mundial Movimiento de Gastronomía Social.

50 Best se compromete a utilizar su plataforma para ayudar a luchar por la igualdad y la inclusividad en el sector de la hostelería. La comunidad afroamericana ha sido golpeada desproporcionadamente por el coronavirus; este hecho seguirá ayudando a dar forma a la distribución de fondos en la campaña 50 Best for Recovery.

Todos los detalles de la subasta estarán disponibles en 50 Best for Recovery [https://www.worlds50bestbars.com/recovery/], y vía Instagram @50bestbars y Facebook @50BestBars.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1193746/50_Best_Recovery_lo... [https://mma.prnewswire.com/media/1193746/50_Best_Recovery_lo...] Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1194410/Bartenders_heart_co... [https://mma.prnewswire.com/media/1194410/Bartenders_heart_co...]

Contacto de prensaKirstyn MacRandal, Mongoose, 23 Jun. (0) - 773606719050bestbars@mongooseagency.com[mailto:50bestbars@mongooseagency.com]

Sitio Web: https://www.worlds50bestbars.com/recovery//