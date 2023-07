THE WORLD'S 50 BEST HOTELS REVELA CATEGORÍAS ESPECIALES DE PREMIOS

(Información remitida por la empresa firmante)

The World's 50 Best Hotels, el primer lanzamiento global de la marca 50 Best desde 2009, anuncia los premios especiales que complementarán el próximo ranking

LONDRES, 25 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- Junto con la lista inaugural de The World's 50 Best Hotels, la cual se anunciará en una ceremonia en el Guildhall, Londres, el 19 de septiembre, 50 Best revelará a los ganadores de una serie de categorías de premios diseñados para destacar propiedades y personas sobresalientes en toda la industria de los viajes.

Los premios reflejarán las mejores experiencias de viaje compiladas de 580 votantes anónimos ―una mezcla de hoteleros, periodistas y viajeros experimentados― encabezados por un grupo de presidentes de la academia de nueve regiones del mundo.

Mark Sansom, director de contenido de The World's 50 Best Hotels, expresó: "Estos premios adicionales están diseñados para complementar la lista de 50 Best y celebrar a propiedades y personas que ofrecen experiencias líderes en la industria".

Continental Awards : El hotel mejor clasificado de cada continente (África, Asia, Europa, Norteamérica, Sudamérica y Oceanía) será considerado, de maneraautomática, The Best Hotel en ese continente.

Nikka Best New Hotel: El hotel de mayor clasificación que ha abierto durante la ventana de votación de dos años: mayo 2021 – mayo 2023. Nikka Whisky es el socio oficial de este premio.

Flor de Caña Eco Hotel: Se reconocen los esfuerzos sobresalientes del hotel hacia la sostenibilidad. El premio es auditado de manera independiente por la Sustainable Restaurant Association.

The Lost Explorer Best Beach Hotel: Se entrega al hotel localizado a 20 metros de una playa que ocupe el lugar más alto en la lista.

Carlo Alberto Vermouth Best Boutique Hotel: Otorgado al hotel que ocupe el lugar más alto en la lista que se ajuste a todos los criterios de una propiedad boutique, con menos de 50 habitaciones y que no forme parte de un grupo grande.

SevenRooms Icon Award: Celebra a una persona que ha hecho una extraordinaria contribución a la industria hotelera durante el curso de su carrera.

Art of Hospitality Award: Los 580 votantes deben nombrar una propiedad donde hayan recibido la mejor experiencia hotelera dentro del período de votación. El ganador se anunciará el día 22 de agosto.

Lavazza One To Watch Award: Otorgado a un hotel que actualmente se encuentre justo fuera de la lista del top 50, pero que 50 Best cree que tiene el potencial de entrar en el ranking. El ganador se anunciará el día 5 de septiembre.

