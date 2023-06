THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS AWARDS ANUNCIA LOS CHAMPIONS OF CHANGE 2023

The World’s 50 Best Restaurants announces Nora Fitzgerald Belahcen, founder of Amal, and duo Othón Nolasco and Damián Diaz behind No Us Without You LA, as Champions of Change winners for 2023

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 1 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- 50 Best, la organización detrás de The World's 50 Best Restaurants, anuncia hoy sus Champions of Change 2023, héroes de la hostelería que están impulsando un cambio significativo para sus comunidades y creando modelos para mejorar el sector de la alimentación y las bebidas.

La ganadora de Champions of Change, Nora Fitzgerald Belahcen, dirige Amal en Marrakech (Marruecos), una empresa social que ayuda a empoderar a las mujeres desfavorecidas. Abrió el primer Centro Amal en 2013 para formar a mujeres árabes con dificultades -a menudo madres solteras rechazadas por la sociedad- en artes culinarias y habilidades asociadas. En la actualidad, el centro gestiona un próspero restaurante y un negocio de catering en el que trabajan formadores y estudiantes, y en el que se gradúan 30 personas cada ocho meses. El último proyecto de la organización Amal es el Café de Lengua de Signos de Marrakech, atendido por mujeres sordas y prototipo de empresa gestionada por sordos.

Fitzgerald Belahcen afirma: "Estoy encantada de ganar este premio en nombre de todas las mujeres con las que he trabajado y para las que la gastronomía ha sido un camino que ha cambiado sus vidas. Hace tiempo que creo en el poder de la comida para nutrir y curar, para unirnos y cambiar vidas".

El segundo galardón de Champions of Change 2023 se concede al dúo de Los Ángeles formado por Othón Nolasco y Damián Diaz, que crearon el proyecto de seguridad alimentaria sin ánimo de lucro No Us Without You LA durante la pandemia. Proporciona apoyo continuo en forma de ayuda alimentaria y servicios de asesoramiento a las familias de los inmigrantes indocumentados que trabajan en el sector, que no están reconocidos legalmente como ciudadanos estadounidenses y, por tanto, no pueden beneficiarse de la ayuda gubernamental.

Nolasco y Díaz afirman: "Los trabajadores indocumentados de la trastienda son el corazón y el alma de la industria de restaurantes y bares, pero a menudo son tratados como prescindibles. No Us Without You LA ofrece paquetes de ayuda alimentaria para demostrar que no se olvidan de ellos. Estamos orgullosos de alimentar a quienes nos han alimentado durante años".

50 Best hará una donación económica a las causas de los ganadores, lo que permitirá a los beneficiarios seguir desarrollando sus iniciativas. Los premios Champions of Change se encuentran entre una serie de galardones especiales que se han anunciado como parte de los preparativos del programa de eventos The World's 50 Best Restaurants 2023, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, que culminará con una ceremonia de entrega de premios en Valencia, España, el 20 de junio.

