COMUNICADO: The World's 50 Best Restaurants lanza el programa 50 Best For Recovery (1)

50 Best se vuelca en un impulso de recaudación de fondos en asociación con los donantes fundadores S.Pellegrino & Acqua Panna, ofreciendo contenido digital enfocado en la recuperación y una importante cumbre virtual para septiembre

LONDRES, 6 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- La organización detrás de The World's 50 Best Restaurants reemplazará su clasificación anual, premios y eventos por una triple campaña, bautizada 50 Best for Recovery - apoyando a los restaurantes de todo el mundo en asociación con S.Pellegrino & Acqua Panna. El objetivo es brindar un alivio financiero tangible siempre que sea posible, así como crear y reunir recursos útiles para las empresas restauranteras a medida que resurgen de la pandemia y procuran asesoramiento y apoyo práctico.

https://mma.prnewswire.com/media/1162937/50_Best_for_Recover... [https://mma.prnewswire.com/media/1162937/50_Best_for_Recover...]

Hoy se anuncia la 50 Best Recovery Fund, con el generoso respaldo del donante fundador S.Pellegrino & Acqua Panna. El fondo se utilizará para apoyar a una serie de organizaciones sin fines de lucro que trabajan en diferentes partes del mundo para ayudar a la supervivencia y la eventual reactivación del sector de la restauración. Los fondos se recaudarán a través de donaciones de los socios de 50 Best, así como una serie de iniciativas accesibles a través de las cuales los clientes podrán retribuir a su querida industria restaurantera.

50 Best también lanza un 50 Best Recovery Hub en línea en theworlds50best.com/recovery [https://www.theworlds50best.com/recovery] - reuniendo y generando contenidos que ofrezcan asesoramiento, información e inspiración para el sector, así como para los amantes de la comida que deseen desempeñar su papel en el sostenimiento y reconstrucción de nuestra industria. Al mismo tiempo, 50 Best seguirá agradeciendo la pasión, la habilidad y la determinación de los restaurantes, los chefs y sus equipos a medida que avanzan hacia la reapertura y la reactivación.

50 Best albergará un Recovery Summit virtual durante varios días en septiembre, con un claro enfoque en explorar cómo el mundo de los restaurantes puede florecer una vez más. La cumbre, que comprende una serie de eventos que incluyen clases magistrales, charlas, estudios de casos, entrevistas y foros de discusión, reunirá a la comunidad gastronómica mundial en línea para compartir aprendizajes, promover las mejores prácticas y explorar visiones de un mundo pospandemia para restaurantes y comensales.

Después de consultar con la comunidad de restaurantes y analizar los comentarios, 50 Best ha llegado a la conclusión de que estos tres pilares sostienen las áreas donde los restaurantes requieren más asistencia. 50 Best for Recovery brindará estímulos fiscales esenciales, una fuente de información confiable y actualizada regularmente y creará un punto focal donde la comunidad pueda compartir sus experiencias y mirar hacia el futuro.

William Drew, Director de Contenidos para The World's 50 Best Restaurants, dice: "Con 50 Best for Recovery, nuestro objetivo es utilizar nuestra red, nuestras relaciones y nuestro alcance global para brindar ayuda tangible a tantas empresas de restaurantes como sea posible en todo el mundo. Nos unimos a nuestros socios en el apoyo a la comunidad gastronómica en su conjunto y esperamos fervientemente poder ayudar a promover y acelerar el renacimiento de restaurantes de todo tipo después de este período de sufrimiento sin precedentes. Realmente creemos que podemos y debemos trabajar al unísono para devolver al sector de la restauración y, en última instancia, ayudar a dar forma a un futuro fresco y positivo".

En las próximas semanas, 50 Best lanzará una serie de iniciativas de recaudación de fondos para alentar nuevas contribuciones al Fondo de Recuperación tanto de donantes corporativos como de consumidores. Esto incluirá una 50 Best 'Bid for Recovery' Auction en junio, ofreciendo a los amantes de la comida la oportunidad de ofertar por experiencias gastronómicas maravillosas de los restaurantes y chefs destacados en la lista más reciente.

También publicará un libro electrónico titulado Home Comforts: recetas sencillas para el confinamiento de los mejores chefs y bármanes del mundo, que se podrá descargar a cambio de una pequeña donación, así como un concurso de redes sociales #50BestRateMyPlate abierto a los amantes de la comida en todo el mundo. Los cocineros de casa tendrán el reto de replicar platos inspirados por el libro de cocina; las mejores ofertas serán juzgadas por los chefs correspondientes y publicadas en las redes sociales de 50 Best. Antes de cada iniciativa particular se darán a conocer más detalles sobre cómo participar en todos estos programas de recaudación de fondos.

El equipo de 50 Best sigue ofreciendo su sincero apoyo a todas las empresas y personas que sufren los efectos de la pandemia mundial. La organización está enormemente agradecida a todos aquellos en el mundo de la hostelería que están dedicando su tiempo y capacidades para ayudar a los demás, así como a sus socios.

50 Best quisiera agradecer al donante fundador S.Pellegrino & Acqua Panna por su apoyo. Stefano Marini, CEO del Grupo Sanpellegrino, dijo: "En los últimos 120 años, el Grupo Sanpellegrino siempre ha estado cerca de la familia de la industria gastronómica. En un momento tan difícil queremos estar aún más cerca, para ayudar a que se reinicie más fuerte que nunca."

El lanzamiento de 50 Best for Recovery surge luego del anuncio en marzo de que el programa de eventos propuesto para The World's 50 Best Restaurants 2020 - que iba a tener lugar en Amberes, Flandes en junio - se ha pospuesto hasta 2021. Además, la lista anual de los mejores destinos gastronómicos del mundo no será publicada en ningún formato este año. En cambio, los restaurantes votados en la lista de clasificación 2020 serán plenamente reconocidos en 2021, si las circunstancias lo permiten. La promoción y celebración de los principales restaurantes será más importante que nunca para reconstruir entre el público gastronómico la confianza y la emoción de salir a comer afuera y, por lo tanto, seguirá siendo un foco para 50 Best.

Todos los detalles de la campaña estarán disponibles en el sitio web de 50 Best for Recovery [https://www.theworlds50best.com/recovery/coronavirus.html] y Recovery Hub [https://www.theworlds50best.com/recovery] a medida que sean anunciados, así como a través de Instagram @TheWorlds50Best y Facebook @50BestRestaurants.

Sobre The World's 50 Best Restaurants

Desde 2002, The World's 50 Best Restaurants ha reflejado la diversidad del paisaje culinario del mundo. Gracias a su panel de más de 1.000 expertos culinarios, así como a su estructurado y controlado procedimiento de votación, la lista anual de los mejores restaurantes del mundo ofrece una instantánea de algunos de los mejores destinos para experiencias culinarias únicas, además de ser un barómetro de las tendencias gastronómicas mundiales.

La familia de 50 Best también incluye Latin America's 50 Best Restaurants, Asia's 50 Best Restaurants, The World's 50 Best Bars, Asia's 50 Best Bars y los #50BestTalks y la serie 50 Best Explores, todos los cuales son propiedad y están dirigidos por William Reed Business Media. 50 Best tiene como objetivo reunir a las comunidades de todo el sector de la hostelería para fomentar la colaboración, la inclusión, la diversidad y el descubrimiento y ayudar a impulsar un cambio positivo.

Acerca del patrocinador principal y donante fundador: S.Pellegrino & Acqua Panna

