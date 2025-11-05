THE WORLD'S 50 BEST VINEYARDS ANUNCIA LA LISTA 51-100 PARA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El día de hoy, The World's 50 Best Vineyards da a conocer los viñedos clasificados del puesto No.51 al No.100, antes de la ceremonia de entrega de premios que se celebrará en Margaret River, Australia Occidental, el 19 de noviembre. Esta lista anual celebra las experiencias vitivinícolas más excepcionales de todo el mundo y destaca las bodegas que ofrecen un enoturismo excepcional, desde parajes impresionantes hasta visitas inmersivas. La lista se recopila a partir de los votos de más de 700 profesionales internacionales del vino, entre los que se incluyen sumilleres, periodistas, especialistas en turismo enológico y de viajes, y expertos del sector.

La lista 51-100 incluye viñedos de seis continentes y 38 regiones vitivinícolas

Hay 18 nuevas incorporaciones de 17 regiones, desde Champagne, Francia, hasta Tokaj, Hungría

33 de ellas proceden de Europa, seis de América del sur, cinco de Oceanía, cuatro de África, una de Asia y otra de América del Norte

y otra de América del Norte La nueva incorporación más alta es Wairau River Wines de Marlborough, Nueva Zelanda (No.52)

Para ver toda la lista 51-100, haga clic aquí.

Europa sumó 11 nuevas incorporaciones en la lista 51-100, tres de ellas de Italia. Los viñedos de Portugal cuentan con ocho puestos, más que ningún otro país, y el Valle del Duero se adjudica seis de ellos. España suma tres bodegas a la lista con la nueva incorporación de Bodegas Arzuaga, en Ribera del Duero (No.64). El Reino Unido cuenta con la nueva incorporación de Leonardslee Family Vineyards de Sussex (No.56). En Hungría, Tokaj-Hétszőlő Organic Vineyards (No.58) hace su debut y el primer viñedo de Kakheti, Georgia, entra en la lista con Château Buera (No.72).

Sudamérica celebra una nueva incorporación con Sitio La Estocada (No.91) de Mendoza, Argentina. Sudáfrica consigue dos nuevas incorporaciones, con La Motte Wine Estate (No.94) y Hamilton Russell Vineyards (No.99). Nueva Zelanda suma tres nuevas incorporaciones con Wairau River Wines de Marlborough (No.52), Greystone Winery (No.89), y Felton Road de Central Otago (No.98).

Líbano cuenta con un puesto en la lista de este año con Chateau Kefraya (No.92), mientras que EE. UU. también posee un viñedo con Beringer Vineyards (No.88) del Valle de Napa.

William Drew, director de contenidos de The World's 50 Best Vineyards, comenta: "La lista ampliada de este año es un vibrante escaparate de la excelencia del turismo enológico mundial, que presenta viñedos de los seis continentes". Nos entusiasma dar la bienvenida a nuevas incorporaciones y reconocer a más viñedos de primer nivel y a las personas que hay detrás de ellos".

El anuncio de los ganadores de la lista The World's 50 Best Vineyards 2025 se podrá seguir a través de todos los canales de redes sociales de 50 Best, el 19 de noviembre.

