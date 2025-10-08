THE WORLD'S BEST BAR ES BAR LEONE DE HONG KONG, SEGÚN LA LISTA THE WORLD'S 50 BEST BARS 2025

(Información remitida por la empresa firmante)
- Bar Leone es The World's Best Bar, el primero de Asia a ocupar No.1
- La lista de 2025 incluye bares de 29 ciudades, y contiene ocho nuevas incorporaciones
- Simone Caporale es el Roku Industry Icon
- Bar Mauro de Ciudad de México recibe el Campari One To Watch Award
- The Cambridge Public House de París gana el Ketel One Sustainable Bar Award
- No.25 y el Disaronno Highest New Entry es Mirror Bar de Bratislava
- Moebius Milano de Milán, escala 31 posiciones hasta el puesto No.7, y obtiene el Nikka Highest Climber Award
- Baba au Rum de Atenas gana el Rémy Martin Legend of the List
- Sip & Guzzle de Nueva York es galardonado con el Three Cents Best New Opening
- Backdoor Bodega de Penang gana el Siete Misterios Best Cocktail Menu Award
- The Best Bar Design Award es otorgado a Tigra + Disco Pantera de Sídney
- Mimi Kakushi es distinguido con el The Best Bar in the Middle East, patrocinado por Les Vergers Boiron, y Hero Bar es proclamado The Best Bar in Africa, patrocinado por Langjiu
LONDRES, 8 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La lista de The World's 50 Best Bars 2025, patrocinada por Perrier, se dio a conocer en una ceremonia en directo en Hong Kong. El evento anual volvió a reunir a la comunidad mundial de bares en su 17a edición para reconocer los logros sobresalientes de sus colegas.
Para ver toda la lista 1-50, haga clic aquí.
Ubicado en el distrito Central de Hong Kong, Bar Leone se basa en la filosofía de "cocktail popolari" o "cócteles para la gente", y rinde homenaje a los bares de barrio de Roma, donde los lugareños se reúnen a tomar café, aperitivos y platicar. El objetivo del cofundador Lorenzo Antinori era eliminar la complejidad de la coctelería moderna y volver a las bebidas sencillas y de alta calidad, servidas con calidez y precisión.
Otros bares entre los cinco principales son: Handshake Speakeasy (No.2) de Ciudad de México, Sips (No.3) de Barcelona, Paradiso (No.4) y Tayēr + Elementary (No.5) de Londres.
Emma Sleight, Directora de Contenido de The World's 50 Best Bars, afirmó: "Es un placer presentar a Bar Leone como The World's Best Bar 2025, patrocinado por Perrier. Este logro supone la primera vez que un bar asiático alcanza el primer puesto y es una prueba del compromiso del Bar Leone por redefinir la excelencia en la hostelería. Nos complace destacar la diversidad del panorama mundial de los bares y brindar por todos los bares que se han ganado un lugar en la lista".
