The Yoga Gallery: festivales de espiritualidad para la acción

TYG FEST MENORCA 25 Entornos naturales y singulares - Enfoque Salvaje

(Información remitida por la empresa firmante)

El yoga no es un lugar donde escapar. Es volver al mundo para sostenerlo en lo bueno y en lo malo, sin apartar la mirada, y despertar el coraje para participar en el cambio y en la belleza que persiste

Madrid, 13 de abril de 2026.- El yoga no es un lugar donde escapar. Es volver al mundo para sostenerlo en lo bueno y en lo malo, sin apartar la mirada, y despertar el coraje para participar en el cambio y en la belleza que persiste.



Con esta premisa, The Yoga Gallery celebra su quinto aniversario consolidándose como un movimiento internacional que propone una lectura contemporánea del yoga: no como evasión ni como producto de bienestar, sino como una práctica de lucidez que transforma la manera en que se vive, se establecen relaciones y se participa en el mundo.



En un contexto de crisis ecológica, social y política, la propuesta es clara: recuperar el sentido original del yoga. Durante siglos, fue una práctica de transformación interior profunda. Sin embargo, en las últimas décadas ha sido absorbido por la industria del bienestar, asociado a la relajación y al consumo. Frente a esta deriva, The Yoga Gallery plantea un retorno a lo esencial. El yoga no es una burbuja ni una anestesia. Tampoco un decorado para suavizar la vida. Es una práctica que reordena decisiones, relaciones y dirección. No promete comodidad. Promete camino.



Este enfoque toma forma a través de los TYG Fest, encuentros internacionales diseñados para recuperar las conexiones humanas reales. Lejos de ser un espectáculo espiritual, estos festivales funcionan como una arquitectura viva donde práctica, música y conversación se entrelazan para generar experiencias compartidas.



En 2026, dos citas clave tendrán lugar en Donostia-San Sebastián y en Menorca. Del 7 al 9 de mayo, el TYG San Sebastián Fest se celebrará en el Palacio de Miramar, frente a la bahía de La Concha. Durante tres días, reunirá a profesores internacionales, artistas y participantes de distintos países en más de 50 horas de programación con yoga, meditación, respiración, música en directo y espacios de diálogo. El festival cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y la Diputación de Gipuzkoa.



Y del 4 al 6 de junio, el TYG Menorca Fest regresará al Lazareto de Mahón para celebrar su quinta edición. Este enclave único, una pequeña isla dentro del puerto de Maó, se transforma durante tres días en una comunidad que favorece una experiencia inmersiva donde práctica, silencio y música se combinan en un entorno natural excepcional. La edición de Menorca no es solo una sede: es el origen del movimiento y cuenta con el apoyo de la Fundació Foment del Turisme de Menorca y la Agència Estratègica de Turisme de les Illes Balears.



Ambos festivales reunirán a profesores que representan distintas aproximaciones al yoga contemporáneo. Entre ellos destacan Stewart Gilchrist, Conor Byrnes, Rebeca Recatero, Pablo d’Ors, Lorena Coutiño, Esther Fernández, Philippe Beer-Gabel, Martyna Febre, Jose Carballal, Maria Sousa Macedo, Fiko Aliaga, Carolina Drake, Mitch Burnett y Rochelle Mello.



The Yoga Gallery no es una escuela, sino un movimiento para devolver el yoga a su lugar natural: la vida cotidiana. Así, San Sebastián en mayo y Menorca en junio serán puntos de encuentro para quienes no pretenden escapar del mundo, sino habitarlo con más claridad y determinación.

Contacto

Emisor: The Yoga Gallery

Nombre contacto: Gabriel Pena Balleste

Descripción contacto: The Yoga Gallery / CEO

Teléfono de contacto: 675685124