TheaMou by Theo relanza los Juegos Olímpicos y la Operación PAME BROSTA en la Semana de la Moda de Atenas

Sam Stathis con Miss Grecia, Miss Países Bajos y Miss Italia

TheaMou enciende la Semana de la Moda de Atenas con un renacer de diosa-guerrera basado en la Antigua Grecia

TheaMou by Theo ("Mi Diosa" en griego), el paraguas creativo que une MeaDea by Theo, Iellele by Theo, MiDiosa by Theo y otras iniciativas culturales alineadas, presentó su Colección Diosa y Guerrera de la Antigua Grecia en la Semana de la Moda de Atenas el 14 de noviembre de 2025. El fundador, Sam Stathis, utilizó el escenario para lanzar oficialmente la Operación PAME BROSTA ("Avanzando" en griego) y anunciar la reactivación global de los Juegos Olímpicos Originales.

Tres Ángeles Olímpicos by Theo, cada uno coronado como reina de belleza nacional (Miss Grecia-Star Hellas, Stella Mihailidou; Miss Italia, Federica Rizza; y Miss Países Bajos, Elize DeJong), abrieron el desfile, simbolizando el renacer de la Llama Verdadera de Grecia a través de la feminidad divina y la elegancia valiente.

La colección, inspirada en Génesis, la primera chispa de la creación, y expresada a través del ethos femenino de TheaMou, transformó el simbolismo de la Antigua Grecia en una forma moderna y proyectada hacia el futuro. Mezcló vestidos de gala inspirados en la Antigua Grecia con siluetas prêt-à-porter estructuradas y guerreras, honrando el espíritu atemporal de Grecia mientras se proyectaba la Luz del Comienzo hacia la moda global.

El desfile lanzó la Operación PAME (Πάμε - "¡Vamos!"), una iniciativa cultural global que invita a helenos y filhelénicos de todo el mundo a reavivar la llama de unidad, excelencia, amor y sabiduría.

A través de la moda, TheaMou conecta al mundo con la Luz Verdadera de Grecia (Φως του Αληθινού - Phos tou Alithino): la luz de la iluminación, la creación, la belleza interior y el propósito divino.

El movimiento se guía por las Cinco Características Divinas Humanas:

1. Cuerpo y Belleza - Soma (Σώμα): armonía de presencia física, gracia y expresión.

2. Mente y Sabiduría - Sofia (Σοφία): inteligencia, claridad y excelencia aprendida.

3. Corazón y Alma - Psihi (Ψυχή): esencia emocional, espiritual y moral.

4. Valor - Tharos (Θάρρος): valentía para actuar, proteger la verdad y liderar con fortaleza.

5. Propósito y Visión - Skopos (Σκοπός): brújula interna que guía significado, destino y contribución.

Tras su debut en la Semana de la Moda de Nueva York y una alianza estratégica con Prada, la presentación en Atenas conecta Grecia, EE.UU. y la diáspora global, desde Olimpia hasta Los Ángeles, llevando la Llama Verdadera de creatividad, educación, emprendimiento y prosperidad sostenible.

Esta muestra en la Semana de la Moda de Atenas representa mucho más que un desfile; unifica los tres pilares del movimiento: la visión cultural de TheaMou, los Ángeles Olímpicos by Theo y el lanzamiento de la Operación PAME. Su misión profunda es descubrir, desarrollar y elevar nuevos diseñadores al escenario global, tal como se hizo con MeaDea by Theo.

Acerca de TheaMou ("Mi Diosa")

TheaMou es el paraguas artístico y cultural que une MeaDea by Theo, Iellele by Theo, MiDiosa by Theo y otras iniciativas globales. Su misión es revivir la divinidad femenina, combinando elegancia y fuerza, belleza con propósito, a través de la moda, arte, educación, bienestar y emprendimiento iluminado. TheaMou honra el legado de Grecia mientras empodera a una nueva generación a surgir con dignidad, coraje y visión.

Acerca de Ángeles Olímpicos by Theo

(WCRF + Chariot Resurrection + Magna Graecia incluidos)

Ángeles Olímpicos by Theo es un movimiento global de revitalización cultural, creado para restaurar el ideal griego de ser humano completo y resucitar las tradiciones fundacionales olímpicas que moldearon la civilización.

La iniciativa establece competencias a nivel local, regional, nacional e internacional, culminando cada año en las finales en Olimpia, Grecia, honrando a Dios, la virtud y los valores atemporales de Magna Grecia.

Un pilar central de la misión es la reactivación de los Juegos Olímpicos Originales, liderada en asociación con la World Chariot Racing Federation (WCRF), para traer de vuelta la primera y más icónica competencia de la antigüedad: las carreras de cuadrigas olímpicas. Los finalistas son reconocidos no solo por su belleza, sino por encarnar las Cinco Características Divinas Humanas: Cuerpo, Mente, Corazón, Valor y Propósito.

La misión busca elevar a buenos humanos, revivir el espíritu olímpico original de Grecia e inspirar a la próxima generación mediante la excelencia, educación y los valores que construyeron la civilización occidental.

Acerca de la Operación PAME (Πάμε - "¡Vamos!")

Operación PAME es un llamado internacional a helenos, la diáspora griega y filhelénicos de todo el mundo para revivir la Luz Verdadera de Grecia: unidad, sabiduría, amor, excelencia y creatividad. Lanzada por Theometrics Global y respaldada por los Ángeles Olímpicos by Theo, PAME reconecta al mundo con la llama iniciada en la antigua Olimpia y presente en la educación moderna, emprendimiento, artes y prosperidad sostenible.

PAME no es una solicitud de caridad; es una invitación a invertir en el futuro: familias, niños, cultura y comunidad. Para más información: https://theouniverse.io/Travel-and-Entertainment/Theamou

