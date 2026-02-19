ThePowerMBA 'ficha' a los CEOs del futuro - ThePowerMBA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de febrero

ThePowerMBA lanza una campaña que convierte el aprendizaje en un fichaje de talento, trasladando el lenguaje del deporte profesional al mundo del negocio para encontrar a los próximos CEOs del futuro.

En un contexto donde emprender ya no va solo de ideas, sino de mentalidad, visión y acción, ThePowerMBA presenta su nueva campaña “Fichamos a los futuros CEOs”, una propuesta que invita a los profesionales del mañana a formar parte de un equipo que entrena para competir en el mercado real.

La iniciativa parte de un insight claro: hoy, los emprendedores no quieren solo estudiar, quieren jugar en primera división. Por eso, ThePowerMBA adopta el código de los grandes clubes deportivos para hablar de formación, liderazgo y ambición. Aquí no se matricula: se ficha talento.

Un concepto que convierte la formación en un equipo de alto rendimiento.

“Fichamos a los futuros CEOs” transforma el acceso al máster en una experiencia aspiracional. ThePowerMBA se presenta como ese club que detecta potencial, lo desarrolla y lo prepara para competir en el mundo del negocio real. No se trata solo de aprender negocio, ventas o marketing, sino de formar parte de una generación que entiende el emprendimiento como un deporte de alto rendimiento.

El lenguaje visual y narrativo bebe del universo fútbol: fichajes, packs de bienvenida, futuros CEOs que entran a jugar en el mercado laboral y referentes que lideran el vestuario. El grupo educativo ha confiado en Gambea, reconocida marca de moda inspirada en este deporte, para la creación del uniforme de su selección.

Una campaña en fases que construye un relato aspiracional

La activación se estructura en diferentes momentos que combinan presencia digital, contenido y prescripción social. En palabras del Director Creativo de ThePower Education, Sergio Eransus, quieren “hacer de la formación algo aspiracional y poner el foco donde importa: en el talento. Esta campaña convierte a los estudiantes en protagonistas y les dice algo claro desde el inicio: con nosotros vais a ser los CEOs del futuro.”

Primera fase: visibilidad y territorio de marca

La campaña arranca con una fuerte presencia en los canales propios de ThePowerMBA, combinando redes sociales, soportes exteriores, landing y piezas digitales que presentan el concepto y posicionan a la marca como el club donde se entrena a los líderes del futuro.

Fase de amplificación con referentes

El relato se expande a través de perfiles influyentes del ecosistema de negocio y emprendimiento. Referentes que actúan como “fichajes oficiales” de ThePowerMBA y comparten su propia historia como emprendedores, conectando su experiencia real con la misión de la marca: detectar y formar a los próximos CEOs.

Fase de contenidos y experiencias en directo

La última etapa lleva el concepto al terreno del entretenimiento y la conversación. A través de formatos como podcasts y directos en streaming, la marca se integra en espacios donde la audiencia consume contenido de forma natural.

De alumnos a fichajes

Con “Fichamos a los futuros CEOs”, ThePowerMBA no lanza solo una campaña, sino una narrativa: pasar de ser espectador a jugador. Pasar a formar parte de un equipo que entrena para liderar empresas reales.

Nacho Espiniella, CMO de ThePower Education explica que aThePowerMBA “no se viene a acumular teoría, se viene a entrenar mentalidad, ambición y visión real de mercado. Esta campaña convierte el máster en un fichaje y al alumno en talento con potencial, porque así es como entendemos el emprendimiento hoy: como un deporte de alto rendimiento.”

Ficha técnica:

Agencia interna

CMO: Nacho Espiniella

Director creativo: Sergio Eransus

Edicion: Manuel Barrena y Patricia Baulenas

Dirección de arte: Berta Conde

Ayudante de arte: Aitana Roda

Comunicación: Claudia Carrasco

Más información en: www.thepowermba.com/es/lp/fichamosceos

Contacto

Emisor: ThePowerMBA

Contacto: ThePowerMBA

Email de contacto: claudia.carrasco@thepower.education