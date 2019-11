COMUNICADO: Thermo Fisher Scientific presenta la primera plataforma de secuenciación que entrega informes de muestras en un solo día

Publicado 06/11/2019 15:02:18 CET

- Thermo Fisher Scientific presenta la primera plataforma de secuenciación de próxima generación que puede entregar informes de muestras en un solo día

Ion Torrent Genexus System* tiene potencial para avanzar en la medicina de precisión en la clínica

BALTIMORE, 6 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Thermo Fisher Scientific ha anunciado el lanzamiento de su Ion Torrent Genexus System [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2630411-1&h=712731333&u=...], la primera plataforma de secuenciación de próxima generación (NGS) totalmente integrada que ofrece un flujo de trabajo automatizado desde la presentación de la muestra hasta la entrega del informe que brindará resultados económicos en un solo día. Lanzada en la reunión anual de la Asociación de Patología Molecular (AMP, por sus siglas en inglés) de 2019, esta solución integral redefine el paradigma del perfil genómico y permite un futuro en el que los hospitales locales puedan adoptar las pruebas NGS. La compañía también presentó su Oncomine Precision Assay* ('ensayo de precisión Oncomine'), un panel innovador para el cáncer de la plataforma Genexus, que permite un perfil genómico completo de muestras de biopsia líquida y de tejido fijado en formalina, embebido en parafina (FFPE) con un solo ensayo.

"Nuestro objetivo es avanzar en la medicina de precisión en todos los entornos clínicos, ya que permitimos a los médicos aprovechar el poder de la información genómica integral", ha declarado Mark Stevenson, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Thermo Fisher Scientific. "Imaginamos un momento en que los pacientes en los hospitales locales tendrán un acceso más rápido a los resultados completos de las pruebas que pueden guiar una selección de terapia más efectiva y orientada hacia ellos, y mejores resultados de salud".

Un estudio reciente publicado en la revista 'Clinical Lung Cancer'(1) enumera los desafíos logísticos que limitan a los hospitales locales a la hora de realizar pruebas genómicas basadas en NGS, a pesar de que allí es donde se trata a la mayoría de los pacientes. Debido a las barreras de adopción de NGS, incluida la complejidad y el costo del producto, la gran mayoría de los laboratorios moleculares locales dependen de pruebas limitadas de un solo gen. Dado que este enfoque de prueba no proporciona un perfil genómico completo de un tumor, algunos laboratorios optan por externalizar las pruebas de muestra para un análisis NGS más completo.

Las pruebas de NGS subcontratadas por laboratorios de referencia que utilizan otras plataformas de NGS en el mercado están plagadas de dos problemas principales: resultados que toman varias semanas, como se destaca en un artículo de 'Cancer'(2), y requisitos de entrega de muestra más grandes. Estos estrictos requisitos para con las muestras a menudo conducen a informes de cantidad insuficiente (QNS), lo que significa que los resultados no son concluyentes. Los estudios de investigación clínica de 'Cáncer'(3-6 )publicados este año muestran tasas de QNS que van del 17 al 23 por ciento, excluyendo las muestras no enviadas porque no cumplieron con los criterios de cantidad de muestra. Estos problemas a menudo son incompatibles con las decisiones de tratamiento oportunas y pueden conducir a malos resultados clínicos.

Tiempo de respuesta y automatización sin precedentesEl Genexus System cambia el paradigma actual. Su tiempo de respuesta no tiene precedentes y su flujo de trabajo está totalmente automatizado, lo que minimiza la intervención del usuario y la posibilidad de errores humanos. El sistema también requiere cantidades mínimas de muestra de tejido y puede ejecutar pequeños lotes de forma rentable para entregar un informe completo en un día. Juntas, estas características preparan el escenario para que los patólogos moleculares en el futuro analicen la información de NGS en paralelo con las modalidades de prueba de primera línea, como la inmunohistoquímica (IHC).

"La velocidad es sorprendente, pero para mí, el valor real del Genexus System es lo fácil que es usarlo", ha asegurado el usuario de acceso temprano, el doctor José Luis Costa, investigador principal del Instituto de Patología Molecular e Inmunología de Universidad de Oporto (IPATIMUP). "Los recién llegados que aún no han adoptado NGS porque creen que es demasiado difícil encontrarán que el Genexus System elimina toda la complejidad. Este es el primer sistema que pasará de una muestra biológica a un informe con una intervención prácticamente nula del operador".

Los laboratorios pueden escalar sus ejecuciones de secuenciación con un diseño innovador de chip de secuenciación que permitirá a las instalaciones de secuenciación internas procesar de manera rentable pequeños lotes de muestras a medida que llegan al laboratorio. El Genexus System incluye el secuenciador integrado Genexus, el sistema de purificación Genexus (Genexus Purification System) y un software de informes integrado.

El sistema y sus reactivos asociados se fabrican en una instalación ISO 13485 que está registrada en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos. Thermo Fisher planea solicitar la aprobación por parte de la FDA del Genexus System para acelerar el desarrollo futuro de una amplia cartera de ensayos de diagnóstico en oncología y otras aplicaciones clínicas.

Prueba de biomarcadores para muestras de cáncer de biopsia de tejido sólido y líquido con un solo ensayo El ensayo de precisión Oncomine maximiza la detección de biomarcadores relevantes, como EGFR, ALK, KRAS, BRAF, ROS1, NTRK, RET, HER2, ERBB2 y otros, mediante la secuenciación de FFPE y muestras de biopsia líquida. Cuando se combina con el Genexus System, los laboratorios de pruebas moleculares pronto podrán generar resultados integrales de NGS dentro del mismo período de tiempo que las pruebas de un solo gen. El ensayo marca el primero de varios paneles planificados para estudios de oncología y otras áreas de aplicación de investigación, incluyendo enfermedades infecciosas, enfermedades hereditarias y salud reproductiva.

"Los avances permitidos por el Genexus System son un ejemplo del gran progreso en la secuenciación de próxima generación que ha habido durante las últimas dos décadas", declaró el Dr. Yusuke Nakamura, director del programa, que lidera el Proyecto del Hospital AI, un programa nacional de Japón cuyo objetivo es establecer el examen de biopsia líquida usando NGS y qPCR. "La automatización completa de este nuevo sistema transformará la investigación del cáncer y su manejo clínico, y permitirá que las pruebas de NGS sean más accesibles para los laboratorios descentralizados en el futuro".

