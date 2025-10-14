Thinkfree y Ercom se asocian para mejorar CryptoBox con edición segura de documentos Office

(Información remitida por la empresa firmante)

PARÍS y SEÚL, Corea del Sur, 14 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Ercom, una empresa del grupo Thales, y Thinkfree, compañía surcoreana especializada en productividad documental basada en la nube e inteligencia artificial, anuncian una asociación estratégica para ofrecer a los clientes de Ercom una colaboración en línea altamente segura. En virtud de este acuerdo, Thinkfree Office se integrará en el entorno CryptoBox con una suite completa de herramientas, compatible con los formatos Microsoft Office (docx, xlsx, pptx) y los formatos Open Document (ODF).

Diseñada como una alternativa competitiva a las ofertas existentes, esta solución permite a múltiples usuarios crear, compartir y editar documentos —incluyendo archivos de procesamiento de texto, presentaciones y hojas de cálculo— con la misma fluidez y eficiencia que las suites colaborativas tradicionales.

Esta característica posibilita la colaboración en tiempo real y la edición de documentos con socios internos y externos, asegurando a la vez un alto nivel de seguridad. Responde a las necesidades de rendimiento y productividad de industrias sensibles a la seguridad, como la defensa, las finanzas y los servicios públicos, gracias al almacenamiento cifrado de CryptoBox y un espacio de trabajo protegido, gestionado de forma segura por los equipos de Ercom.

Ambas empresas ya han estado colaborando para reforzar la seguridad de los datos. Firmaron un memorando de entendimiento (MOU) para acordar desarrollos futuros, y este acuerdo representa el primer paso de esa colaboración.

CryptoBox es una solución de colaboración y transferencia de archivos que proporciona cifrado de datos de extremo a extremo. Los documentos pueden accederse de forma segura desde un ordenador, teléfono inteligente o tableta. Facilita el intercambio, la colaboración y el intercambio de documentos cifrados entre colegas y socios externos. CryptoBox se opera y aloja en una nube calificada y soberana, certificada como SecNumCloud por la Agencia Nacional de Ciberseguridad de Francia (ANSSI)*.

DaeKay Kim, CEO de Thinkfree, declaró: "Nuestra colaboración con Ercom es algo más que un acuerdo de software. Representa un paso importante para fortalecer nuestra competitividad en el mercado global de la seguridad y crear un entorno Office de próxima generación que combine seguridad y funcionalidad."

Christophe Thomas, Director de Producto en Ercom (grupo Thales), manifestó: "Elegimos asociarnos con Thinkfree por la potencia y facilidad de uso de sus capacidades de edición. Nuestras empresas comparten valores fundamentales: proporcionar a los clientes herramientas seguras e intuitivas que mejoren la colaboración. Confiamos en que esta alianza marca un hito importante para CryptoBox y sus usuarios."

Sobre ERCOM

ERCOM, subsidiaria del grupo Thales desde 2019, es una empresa francesa reconocida por sus soluciones de seguridad para movilidad. Durante casi 40 años, ERCOM ha desarrollado una posición líder en los mercados de la seguridad de comunicaciones, datos y terminales. Esta posición se basa en una experiencia tecnológica complementaria en infraestructura telecom / cloud, criptografía y software. Ofrecemos soluciones de seguridad certificadas que cumplen con los más altos requisitos funcionales. Nuestras soluciones se despliegan en Francia y a nivel internacional por empresas e instituciones públicas que necesitan herramientas escalables, fiables y altamente seguras.

Más información sobre las soluciones de seguridad de ERCOM: https://cds.thalesgroup.com/en/ercom

Sobre Thinkfree

Thinkfree es una empresa de software global especializada en soluciones de productividad documental e inteligencia artificial. Aprovechando su liderazgo en tecnología de oficinas en línea, Thinkfree desarrolla plataformas seguras y escalables para lugares de trabajo modernos, impulsando continuamente herramientas de colaboración inteligente y agentes IA. Sus soluciones son confiadas por empresas e instituciones públicas de todo el mundo.

Más información sobre Thinkfree: https://thinkfree.com/

