La Third UNESCO Creative Cities Beijing Summit insta a la cooperación internacional

- La Third UNESCO Creative Cities Beijing Summit insta a llevar a cabo una cooperación internacional abierta e inclusiva en las regiones

PEKÍN, 22 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Bahjo el tema "Creativity empowers cities, technology creates the future", se ha celebrado la Third UNESCO Creative Cities Beijing Summit, organizada por la Beijing Municipal Science and Technology Commission, explorando cómo la cultura, creatividad y tecnología pueden mejorar la gestión de la ciudad urbana. Los participantes de la cumbre destacaron la importancia de la cooperación internacional en las regiones.

"La digitalización ha sido uno de los cambios de juego más importantes y seguirá siendo un componente clave de la nueva normalidad", afirmó Lamia Kamal-Chaoui, director del OECD Centre for Entrepreneurship, Small & Medium Enterprises, Regions and Cities. "Muchas ciudades han adoptado las herramientas de las ciudades inteligentes, sobre todo para proporcionar un servicio municipal".

"Las ciudades tienen la ocasión de reconsiderar los modelos de crecimiento del turismo y explorar alternativas hasta el turismo a gran escala, aventajándose de la tecnología para mostrar las atracciones mundiales muy visitadas y promoviendo las industrias locales".

Desde que Pekín fue designada como UNESCO City of Design en 2012, su industria creativa se ha convertido en una nueva fuente de crecimiento económico. La transformación de Shougang No. 3 Blast-Furnace - el centro de esta cumbre - desde una estructura de acero de un parque industrial a un espacio abierto para la gente se alinea de cerca con la misión de la UNESCO y sus prioridades.

Abogando por un entorno de cooperación de ciudad abierta e integradora, muchos de los líderes destacaron la importancia de la cooperación internacional durante la celebración de la reunión.

Virginia Raggi, Alcaldesa de Roma, declaró: "Nos centramos en la regeneración urbana como factor para la mejora del bienestar de los residentes y turistas, y creemos firmemente en la colaboración internacional. El multilateralismo y reciprocidad representan los valores de base de nuestra democracia".

"Si algo nos ha quedado claro a todos nosotros es que 'nadie puede salvarse solo'," indicó Enrique Avogadro, Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. "Tenemos una oportunidad única para crear una nueva realidad y un futuro diferente del que teníamos en mente. Y lo que es más importante, lo podemos hacer de forma colectiva, escuchando y dando espacio a todas las voces e ideas".

Acerca de la Third UNESCO Creative Cities Beijing Summit

La Third UNESCO Creative Cities Beijing Summit se celebró en Pekín los días 17 y 18 de septiembre de 2020. La cumbre proporciona una plataforma internacional para el debate y la red, reuniendo a un set diverso de accionistas urbanos, incluyendo alcaldes y responsables políticos, representantes de las agencias de la ONU, académicos y expertos, además de innovadores y empresarios. Si desea más información sobre la cumbre, haga click aquí [http://shejiyun.net/].

CONTACTO: CONTACTO: Lan Mei, +86-139-1013-5116, 1317037942@qq.com