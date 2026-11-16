THIRDREALITY anuncia ofertas del Black Friday 2026 en enchufes inteligentes, iluminación y sensores

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 16 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- THIRDREALITY ha anunciado hoy sus promociones para el Black Friday 2026, que incluyen ofertas destacadas en paquetes de cuatro unidades de enchufes inteligentes E3, bombillas inteligentes a color A60 ZL4 y sensores de humedad del suelo. Esta selección reúne dispositivos de monitorización de consumo eléctrico, iluminación inteligente y sensores, pensados para los usuarios que buscan ampliar sus hogares conectados.

Pack de 4 enchufes inteligentes E3

Controle el consumo energético de sus dispositivos conectados y añada funciones inteligentes a su hogar. El enchufe inteligente E3 ofrece monitorización de energía en tiempo real; además, cuenta con un modo exclusivo de medición que permite supervisar el consumo sin necesidad de activar o desactivar el dispositivo de forma remota. Las actualizaciones de firmware no requieren apagar ni volver a encender los dispositivos conectados, por lo que el suministro eléctrico se mantiene ininterrumpido durante el proceso.

Cada enchufe funciona también como repetidor Zigbee, ayudando a ampliar el alcance de una red Zigbee existente. Este pack de cuatro unidades permite monitorizar el consumo y extender la red en distintos puntos del hogar.

Precio habitual: 49,99 €. Precio de Black Friday: 44,99 € por cuatro enchufes (equivalente a 11,25 € por unidad; 10% de descuento).

Comprar ahora: https://www.amazon.es/dp/B0H3ZYVXQD

Paquete de cuatro bombillas inteligentes ZL4

Añada iluminación inteligente a la vez que contribuye a ampliar una red Zigbee existente. Cada bombilla inteligente ZL4 funciona también como repetidor Zigbee, por lo que este paquete de cuatro unidades ofrece una utilidad que va más allá de la simple iluminación, ayudando a los usuarios a ampliar sus hogares conectados.

Precio habitual: 39,99 €. Precio de Black Friday: 32,99 € por cuatro bombillas, (equivalente a 8,25 € por unidad; 17% de descuento).

Comprar ahora: https://www.amazon.es/dp/B0FQ56HZQ8

Sensor inteligente de humedad del suelo de 2ª generación

Incorpore la monitorización de la humedad del suelo a un hogar conectado con el sensor inteligente de humedad del suelo de 2ª generación, otra de las ofertas destacadas en la selección de este Black Friday.

Precio habitual: 19,99 €. Precio de Black Friday: 11,99 € (40% de descuento).

Comprar ahora: https://www.amazon.es/dp/B0GHNB78F7

Más ofertas para el hogar inteligente

Sensor de movimiento R1: 17,99 € (40 % de descuento) – Comprar ahora

17,99 € (40 % de descuento) – Comprar ahora Luz nocturna multifunción: 17,99 € (33 % de descuento) – Comprar ahora

17,99 € (33 % de descuento) – Comprar ahora Luz nocturna inteligente de colores: 17,99 € (33 % de descuento) – Comprar ahora

17,99 € (33 % de descuento) – Comprar ahora Sensor de fugas de agua (paquete de 2): 21,99 € (45 % de descuento) – Comprar ahora

Cuándo y dónde comprar

Del 19 al 30 de noviembre de 2026, busca en Amazon España para descubrir todas las ofertas promocionales participantes: https://www.amazon.es/s?k=thirdreality

Acerca de THIRDREALITY

Third Reality es una empresa de tecnología para el hogar inteligente dedicada al desarrollo de productos para el hogar inteligente seguros, fáciles de usar y de alta calidad. A través de la innovación continua y un profundo conocimiento de las necesidades del mercado, la empresa se esfuerza por ofrecer una experiencia de hogar inteligente mejorada para los usuarios de todo el mundo.

Contacto para medios

Tina ZhuDirectora de Marketing Third Reality, Inc.info@thirdreality.com

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