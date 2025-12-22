THIRDREALITY lanza la bombilla inteligente de color ZL4 (E27) para el mercado europeo

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 22 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- THIRDREALITY se complace en presentar la Bombilla Inteligente de Color ZL4 (E27), ampliando así su gama de iluminación Zigbee en el mercado europeo. Durante el último año, tras el lanzamiento de la versión estadounidense, la compañía ha recibido constantes comentarios de clientes europeos que expresaron su preferencia por una opción E27 que se adapte a las luminarias locales y a sus hábitos de uso diario. En respuesta, la ZL4 se desarrolló considerando cuidadosamente estas necesidades.

Muchos clientes en toda Europa compartían dos expectativas recurrentes: una bombilla compatible con los casquillos E27 estándar de uso doméstico y un dispositivo Zigbee capaz de reforzar la cobertura de la malla en hogares con paredes más gruesas o habitaciones más amplias. Estas consideraciones prácticas y cotidianas fueron clave para dar forma a la ZL4 y garantizar que abordara las situaciones más frecuentes en los espacios europeos.

Basada en el estándar Zigbee 3.0, la bombilla inteligente de color ZL4 funciona con una amplia gama de concentradores compatibles, como Home Assistant (ZHA / Zigbee2MQTT), dispositivos Amazon Echo con Zigbee integrado, SmartThings, Aeotec, Homey, Hubitat, THIRDREALITY Hub Gen2 Plus. Se requiere un concentrador Zigbee.

Además de ofrecer millones de colores RGB, blanco ajustable de 2700K a 6500K y ajuste de brillo del 1% al 100%, la ZL4 también funciona como repetidor Zigbee. Esta función permite un rendimiento de malla más robusto, lo que ayuda a mejorar la estabilidad de la comunicación en hogares con varias habitaciones, un factor importante en muchos apartamentos y casas europeos.

Mediante concentradores Zigbee compatibles, los usuarios pueden ajustar la iluminación a distancia, programar horarios, crear escenas y activar el control por voz. La integración con Apple Home y Google Home está disponible a través del Smart Bridge MZ1 (se vende por separado), y las actualizaciones de firmware OTA garantizan una fiabilidad duradera.

Diseñado en el formato A60/E27, ZL4 se integra a la perfección en una amplia gama de entornos de iluminación residenciales y comerciales, como casas, apartamentos, cafeterías y espacios de hostelería. Su método de comunicación Zigbee también permite un menor consumo energético en comparación con muchas soluciones de iluminación basadas en Wi-Fi.

THIRDREALITY agradece los valiosos comentarios de sus usuarios europeos. El lanzamiento del ZL4 refleja el compromiso continuo de la compañía de ofrecer productos que se ajusten a las necesidades regionales, ofreciendo un rendimiento estable y confiable para el uso diario.

Disponibilidad:

THIRDREALITY Smart Color Bulb ZL4 ya está disponible en línea, incluyendo Amazon o sitio web oficial

