THOMAS SABO apoya a The European Nature Trust (TENT) con la nueva colección Elements of Nature de Rebel at heart

LAUF AN DER PEGNITZ, Alemania, 11 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Coincidiendo con el lanzamiento de la nueva línea de Rebel at heart Elements of Nature el día 15 de marzo del 2021, la marca alemana de joyería y relojería THOMAS SABO apoya a la organización europea de protección de la naturaleza The European Nature Trust (TENT). THOMAS SABO inicia esta cooperación donando un total de 10.000 euros de las ganancias obtenidas con la nueva colección para financiar proyectos de protección de la naturaleza y conservación de la biodiversidad.

https://mma.prnewswire.com/media/1454503/THOMAS_SABO.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1454503/THOMAS_SABO.jpg]

Inspirada en la fuerza de los cuatro elementos, la colección de joyas masculinas Elements of Nature evoca la sed de aventuras y el vínculo con la naturaleza. THOMAS SABO plasma los elementos de agua, tierra, fuego y aire y los signos del Zodiaco correspondientes en minuciosas joyas geométricas, trabajadas a mano, que están concebidas para acompañar a modo de talismán al hombre que las luzca. Estas creaciones, entre las que se encuentran llamativos colgantes con motivos de brújula, potentes anillos de sello o pulseras con colgantes, están realizadas en plata de ley 925 y destacan por sus magníficos detalles como un exquisito look bicolor con chapados de oro de 18 quilates y apliques de piedra engastados a mano.

«TENT refleja la naturaleza salvaje y en estado puro, así como el espíritu aventurero que encarnan nuestras joyas Rebel at heart. A través de esta cooperación, queremos contribuir a apoyar proyectos sostenibles y a largo plazo de protección de la naturaleza y la fauna, que a nuestro entender resultan indispensables» comenta Thomas Sabo, presidente fundador de la empresa homónima.

Paul Lister fundador y curador de TENT subraya: «Colaborar con THOMAS SABO nos permitirá llegar a muchas personas y contagiarles nuestro entusiasmo por estos proyectos. TENT es pionera en lo mucho que se puede lograr en un futuro mediante el turismo sostenible y, entre otros, ofrece escapadas a regiones salvajes intactas de Europa».

Guiada por el deseo de proteger y preservar la vida salvaje y la biodiversidad de Europa, TENT es una organización sin ánimo de lucro independiente, con domicilio social en Gran Bretaña, que se ha fijado como objetivo vincular a las personas con la naturaleza a través de viajes de aventura, así como coproducciones de documentales y eventos para proteger y conservar la vida salvaje y la biodiversidad en Europa. THOMAS SABO, por su parte, ya lleva años comprometiéndose con fines solidarios. La Fundación THOMAS SABO, creada en el 2007 y presidida por Thomas Sabo y su hijo Santiago, apoya a niñas y niños desfavorecidos y sus familias. Su actividad se centra ante todo en centros educativos y socioculturales de Núremberg y alrededores, así como de Colombia. Recientemente, en diciembre del 2020, la marca lanzó la edición limitada Koala, cuyos beneficios se destinan en parte a Wires, una organización australiana de protección de los koalas.

La colección Elements of Nature sale a la venta el 15 de marzo del 2021 en las tiendas y espacios shop in shop de THOMAS SABO de todo el mundo, así como en la tienda online de www.thomassabo.com [http://www.thomassabo.com/].

Aquí puede descargarse material gráfico para su uso editorial: https://nextcloud.thomassabo.com/s/937SaED8CzdBanb [https://nextcloud.thomassabo.com/s/937SaED8CzdBanb%20]

@thomassabo_rebelatheart #thomassabo #rebelatheartbyTS

Sobre THOMAS SABO

THOMAS SABO es una empresa de proyección internacional a la cabeza del sector de joyería, que distribuye sus versátiles creaciones apostando por una estrategia multicanal de distribución selectiva y alta gama. Aparte de su sector clave con joyas de plata de ley 925 elaboradas minuciosamente a mano, THOMAS SABO diseña y comercializa relojes (desde 2009) y gafas de sol (desde 2019). La empresa, fundada en 1984 por Thomas Sabo en el sur de Alemania en Lauf an der Pegnitz, está presente en más de 70 países de todo el mundo con sus tiendas insignia, puntos de venta, partners mayoristas, así como la tienda online global de www.thomassabo.com [http://www.thomassabo.com/]. Desde septiembre de 2019 THOMAS SABO refuerza su presencia en Alemania y Austria mediante exclusivos eventos de private shopping dentro del marco de la venta directa.

Sobre TENT

TENT es una organización sin ánimo de lucro independiente con número de registro 1091283. Con domicilio social en Gran Bretaña, Welbeck Street, W1G 8DY de Londres, está regulada por la Charity Commission. The European Nature Trust (TENT) ofrece unas experiencias de viaje únicas para vincular a las personas con la naturaleza salvaje, a la vez que recaba donaciones que se destinan a proyectos de conservación de la vida silvestre de todo el continente. Menos del 3% de las donaciones mundiales se destinan a causas medioambientales, por lo que aún existe un gran margen de mejora. La naturaleza intacta es esencial pues nos provee con los servicios de los ecosistemas: desde el aire que respiramos hasta el agua que bebemos, pasando por el suelo del que se nutren nuestros alimentos. Asimismo, está demostrado que el contacto con la naturaleza reduce el estrés y resulta beneficioso para la salud mental y física.

Press contact:THOMAS SABO GmbH & Co. KG Andreas Freitag Head of International & Corporate PR Tel: +49 - (0)9123 - 9715 0 Mail: press@thomassabo.com[mailto:press@thomassabo.com]

Press contact:

http://facebook.com/ThomasSabo.spain [http://facebook.com/ThomasSabo.spain]

http://instagram.com/thomassabo [http://instagram.com/thomassabo]

http://twitter.com/THOMASSABO [http://twitter.com/THOMASSABO]

http://www.youtube.com/ThomasSaboOfficial [http://www.youtube.com/ThomasSaboOfficial]

Photo -- https://mma.prnewswire.com/media/1454503/THOMAS_SABO.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1454503/THOMAS_SABO.jpg]