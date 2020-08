THRIVE II: This Is What It Takes, continuación de uno de los documentales más vistos de todos los tiempos

-THRIVE II: This Is What It Takes lanza tráiler el 8 de agosto en 15 idiomas para la continuación de uno de los documentales más vistos de todos los tiempos

LOS ÁNGELES, 8 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- THRIVE: What on Earth Will it Take? es uno de los documentales más vistos de la historia con más de 90 millones de visitas en 27 idiomas diferentes. Lanzado en noviembre de 2011, el documental no convencional levantó el velo sobre lo que realmente está sucediendo en nuestro mundo al descubrir la consolidación global del poder en casi todos los aspectos de nuestras vidas.

THRIVE I conectó los avances en ciencia, conciencia y activismo, ofreciendo soluciones reales, empoderándonos con estrategias sin precedentes y audaces para recuperar nuestras vidas y nuestro futuro. Los creadores, Foster Gamble y Kimberly Carter Gamble, prepararon un poderoso tráiler para emitir el 8 de agosto de 2020 para su continuación que responde a "qué ocurrirá" con THRIVE II: This Is What It Takes.

THRIVE II: This Is What It Takes lleva a los espectadores detrás de la escena con las personas y las innovaciones que tienen el poder de transformar la vida para todos. Sigue un viaje por todo el mundo que investiga las soluciones más prometedoras en energía, salud, conciencia y autoorganización no coercitiva mientras desempaqueta la ciencia subyacente, los principios y las estrategias que los hacen posibles. Inspirando soluciones transpolíticas, de base y descentralizadas THRIVE II ofrece herramientas prácticas para recuperar la autoridad a lo largo de nuestras vidas, un esfuerzo más significativo por los fracasos de los gobiernos y las instituciones autorizadas en medio de la pandemia y los disturbios civiles que azotan el mundo. La película se estrenará el 26 de septiembre de 2020 en 15 idiomas a un mundo desencantado con la situación actual y hambriento de esperanza, basado en soluciones.

Tras el lanzamiento de la primera película, más de mil innovadores de todo el mundo se acercan al equipo de ThriveOn deseosos de compartir sus invenciones y unirse al movimiento.

"Muchos temían que sus invenciones fueran tan desafiantes para la situación actual que ya habían sido o podrían ser suprimidas", dijo Foster Gamble. "La inspiradora respuesta llevó a Kimberly y a mí a viajar a través de África, China, Tailandia, Egipto, Europa, Costa Rica, México y en todo Estados Unidos, junto con un equipo de ingenieros, médicos y otros expertos para examinar varios avances."

Estas interacciones con innovadores globales están acompañadas por comentarios en la cámara de destacados científicos y filósofos como Nassim Haramein, Gregg Braden, Dr. Kelly Brogan, Bruce Lipton, Larken Rose y otros.

En esta nueva era en la que los viejos sistemas rara vez funcionan para nadie más que para la élite financiera que los perpetúa, THRIVE II: This Is What It Takes ofrece soluciones accionables, un detrás de las escenas que revela innovaciones revolucionarias audaces, empoderando nuevos paradigmas para crear un mundo donde todos tengan la oportunidad de prosperar.

Acerca de ThriveOn:ThriveOn [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2879124-1&h=3681256903&u...] tiene como objetivo educar, empoderar y encender nuestro potencial humano para restaurar la totalidad de los sistemas naturales, alineándose con el campo unificado y entre sí para crear un mundo próspero.Kit de prensa THRIVE II: https://www.thriveon.com/thrive-ii-press-kit [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2879124-1&h=746426460&u=...]Consultas de prensa THRIVE II: https://www.thriveon.com/request-form/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2879124-1&h=2767778564&u...]Para obtener más información sobre cómo convertirse en afiliado, visite: https://www.thriveon.com/affiliate-sign-up [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2879124-1&h=3703884831&u...]

https://mma.prnewswire.com/media/1225280/Thrive_II_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1225280/Thrive_II_Logo.jpg]

Video -- https://www.youtube.com/watch?v=EaA7WCb4_H4 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2879124-1&h=2948822884&u...] Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1225280/Thrive_II_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2879124-1&h=332937399&u=...]

CONTACTO: CONTACTO: Consultas de prensa THRIVE II:https://www.thriveon.com/request-form/

Sitio Web: https://www.thriveon.com/