El Thunderpick World Championship 2025 anuncia las fechas de la final y los equipos participantes

MongolZ, NAVI, FURIA, Aurora y otros equipos protagonizan el evento Counter-Strike de un millón de dólares que se celebrará en Malta este mes de octubre.

VALLETTA, Malta, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Thunderpick World Championship (TWC), uno de los torneos CS2 independientes más grandes del mundo, ha anunciado hoy las fechas y los equipos que participarán en la final de 2025. Con un premio total de 1 millón de dólares estadounidenses (850 000 dólares para la final), el campeonato reunirá a 20 de los mejores equipos de Counter-Strike para competir ante una audiencia global este otoño.

La fase clasificatoria cerrada de laTWC Finals se celebrará del 9 al 11 de septiembre y determinará los equipos definitivos que se clasificarán para la TWC Finals (fase LAN) en Malta, del 15 al 19 de octubre.

Los equipos que competirán en el TWC 2025 son:

The MongolZ: actuales campeones mundiales de Thunderpick, actualmente en el tercer puesto del ranking mundial.

actuales campeones mundiales de Thunderpick, actualmente en el tercer puesto del ranking mundial. NAVI: potencia ucraniana, antiguos campeones de Major y equipo que siempre se encuentra entre los diez primeros.

potencia ucraniana, antiguos campeones de Major y equipo que siempre se encuentra entre los diez primeros. FURIA: el mejor equipo brasileño de CS2, conocido por su estilo de juego agresivo (octavo puesto en el ranking mundial).

el mejor equipo brasileño de CS2, conocido por su estilo de juego agresivo (octavo puesto en el ranking mundial). Aurora: equipo ruso en ascenso, consolidado como uno de los cinco mejores del mundo (nº 5 del ranking mundial).

equipo ruso en ascenso, consolidado como uno de los cinco mejores del mundo (nº 5 del ranking mundial). Ninjas in Pyjamas (NiP): legendaria organización sueca con un rico legado en Counter-Strike.

legendaria organización sueca con un rico legado en Counter-Strike. SAW: equipo líder de Portugal , en constante ascenso en la escena europea.

equipo líder de , en constante ascenso en la escena europea. BB: destacado equipo de la CEI que compite al más alto nivel internacional.

destacado equipo de la CEI que compite al más alto nivel internacional. ECSTATIC: prometedor equipo de Dinamarca con potencial para dar la sorpresa.

prometedor equipo de Dinamarca con potencial para dar la sorpresa. TNL: equipo surcoreano que representa la creciente presencia asiática en CS2.

equipo surcoreano que representa la creciente presencia asiática en CS2. Nemiga: veteranos bielorrusos con experiencia en la escena internacional.

veteranos bielorrusos con experiencia en la escena internacional. BIG: gigantes alemanes, favoritos de los aficionados con múltiples títulos internacionales.

gigantes alemanes, favoritos de los aficionados con múltiples títulos internacionales. ENCE: equipo liderado por Finlandia, conocido por sus grandes resultados en los Majors y su consistencia en la máxima categoría.

equipo liderado por Finlandia, conocido por sus grandes resultados en los Majors y su consistencia en la máxima categoría. PARIVISION: equipo de la CEI en rápido ascenso que está causando sensación en las clasificatorias.

equipo de la CEI en rápido ascenso que está causando sensación en las clasificatorias. KOLESIE: equipo revelación emergente del circuito de Europa del Este.

equipo revelación emergente del circuito de Europa del Este. OG: equipo mixto europeo que regresa al TWC tras competir el año pasado.

equipo mixto europeo que regresa al TWC tras competir el año pasado. JiJieHao: uno de los representantes más fuertes de China en la competición CS2

uno de los representantes más fuertes de en la competición CS2 Team Legacy: alineación internacional con liderazgo veterano

alineación internacional con liderazgo veterano M80: equipo revelación de Norteamérica con una plantilla joven y talentosa

equipo revelación de Norteamérica con una plantilla joven y talentosa Imperial: favoritos de los aficionados brasileños liderados por veteranos experimentados

favoritos de los aficionados brasileños liderados por veteranos experimentados 9z: estrellas emergentes de Sudamérica, en representación de Argentina y Uruguay

El torneo de este año cuenta con cuatro equipos clasificados entre los diez primeros, lo que lo convierte en una de las ediciones más competitivas hasta la fecha. Los MongolZ regresan para defender su título de 2024 ante la presencia de potencias tradicionales como NAVI, FURIA y Aurora.

"Al entrar en nuestro tercer año, el Thunderpick World Championship sigue ampliando los límites de la competición en Counter-Strike", afirmó Kelly Sanders, directora de estrategia de Thunderpick. "Con los mejores equipos de todo el mundo reunidos en Malta y el regreso de los campeones defensores, The MongolZ, los aficionados pueden esperar un evento inolvidable lleno de partidas de alto nivel".

Las finales del TWC 2025 se presentan en colaboración con Hotspawn, el principal centro de noticias y análisis sobre deportes electrónicos. Juntos, Thunderpick y Hotspawn se comprometen a mejorar la experiencia de los aficionados con una producción innovadora, una narrativa atractiva y el juego limpio como eje central de la competición. Todos los partidos se retransmitirán en directo en twitch.tv/thunderpicktv.

Acerca de Thunderpick World ChampionshipEl Thunderpick World Championship es un torneo de Counter-Strike 2 de primer nivel con un premio total de 1.000.000 de dólares, el mayor premio patrocinado por una casa de apuestas hasta la fecha. Ahora en su tercer año, el campeonato reúne a los mejores equipos de CS2 del mundo para competir en clasificatorios online y finales LAN en directo. Organizado en colaboración con el socio de datos GRID, el TWC se ha convertido rápidamente en una cita fija del calendario mundial de Counter-Strike.

Acerca de ThunderpickCreada por jugadores para jugadores, Thunderpick es la principal plataforma de deportes electrónicos con una amplia selección de eventos y mercados en los que participar y ver a través de transmisiones en directo de alta calidad. Gracias a una tecnología líder en el mundo, la plataforma de Thunderpick ofrece soluciones de pago rápidas, fáciles y sin comisiones, un gran bono de bienvenida para los nuevos usuarios y diversos sorteos y concursos, para proporcionar un valor emocionante a los jugadores.

