ThunderSoft se asocia con HERE Technologies para mejorar las soluciones de navegación inteligente

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING, 16 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- El 14 de noviembre de 2024, ThunderSoft (código bursátil: 300496), un proveedor líder mundial de sistemas operativos y productos y tecnología para dispositivos inteligentes, y HERE Technologies, la plataforma líder de tecnología y datos de ubicación, anunciaron una asociación estratégica para mejorar la colaboración en navegación inteligente y mapas de alta definición. La colaboración tiene como objetivo respaldar el desarrollo eficiente de sistemas de navegación, contribuyendo a un ecosistema de movilidad más conectado e inteligente.

El acuerdo permitirá a ambas empresas maximizar sus fortalezas técnicas y recursos de plataforma para una cooperación integral y multifacética. El sistema operativo Aqua Drive de ThunderSoft integrará los datos y servicios de ubicación de HERE, incluidos HERE SDK, HD Map y soluciones de conducción autónoma. Estos elementos impulsados por IA crean una base para que los desarrolladores de todo el mundo construyan plataformas de sistemas inteligentes. Además, la asociación ofrecerá soluciones de navegación inteligente personalizadas para los mercados internacionales, abordando los diversos requisitos de los fabricantes y consumidores de automóviles.

Las empresas también colaborarán para desarrollar soluciones de mapeo 3D inmersivas e interactivas de alta definición mediante la combinación de los datos de mapas de HERE con el motor Kanzi Map de ThunderSoft, estableciendo un nuevo punto de referencia en conducción y navegación inteligentes.

Deon Newman, vicepresidente sénior y gerente general de HERE Technologies, afirmó: "Esta asociación estratégica con ThunderSoft representa un paso transformador en la implementación del potencial de la IA y los vehículos definidos por software. Al unir nuestra tecnología de ubicación de primera clase con las capacidades avanzadas del sistema de ThunderSoft, juntos brindaremos una mayor perspectiva e inteligencia para cada viaje, lo que permitirá a nuestros clientes crear experiencias más ricas y personalizadas para sus clientes en todo el mundo".

Hengshang Chang, presidente ejecutivo y presidente de SmartVehicle Business Group de ThunderSoft, destacó la importancia estratégica de la colaboración: "Nuestra colaboración con HERE tiene una importancia inmensa. Al integrar las capacidades de la plataforma de ubicación y datos de mapas de HERE con la tecnología pionera de sistemas operativos para vehículos de ThunderSoft, nuestro objetivo es desarrollar sistemas de navegación inteligentes más competitivos y con orientación global para la industria automotriz, lo que permitirá a los fabricantes de automóviles lograr un crecimiento acelerado".

Acerca de HERE Technologies

HERE ha sido pionera en tecnología de mapeo y localización durante casi 40 años. Hoy, la plataforma de localización de HERE es reconocida como la más completa de la industria, impulsando productos, servicios y mapas personalizados basados en la ubicación para organizaciones y empresas de todo el mundo. Descubra cómo HERE está haciendo que el mundo avance en here.com.

Acerca de ThunderSoft

ThunderSoft, un conocido proveedor de productos y tecnologías de sistemas operativos inteligentes, ha estado acumulando e innovando continuamente en el campo de los sistemas operativos, y su negocio se ha expandido gradualmente desde los teléfonos inteligentes hasta los vehículos inteligentes, IAOT y las industrias inteligentes. Sitio web: https://en.thundersoft.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/thundersoft-se-asocia-con-here-technologies-para-mejorar-las-soluciones-de-navegacion-inteligente-302307553.html