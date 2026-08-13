(Información remitida por la empresa firmante)

-Thunes amplía su infraestructura Web3 con EURC para facilitar la financiación instantánea de las tesorerías en euros

Thunes integrará la criptomoneda estable EURC, compatible con MiCA, en las principales blockchains, sirviendo como un puente fundamental entre los activos digitales y las monedas fiduciarias tradicionales.

SINGAPUR, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Thunes, la plataforma inteligente para transferir dinero por todo el mundo, anunció hoy la expansión de sus capacidades de gestión de liquidez de stablecoins con el lanzamiento de la prefinanciación de EURC*. Al integrar EURC, la stablecoin respaldada por euros y compatible con Markets in Crypto-Assets (MiCA) de Circle, Thunes amplía sus capacidades de financiación de tesorería y permite a sus miembros de la red optimizar sus operaciones de tesorería con un flujo de valor global 24/7.

Este desarrollo se basa en la colaboración de Thunes con Circle en octubre de 2024, que introdujo la liquidez basada en USDC en la Red Directa Global de Thunes. Con la incorporación de EURC, los miembros elegibles de la Red Directa Global de Thunes pueden usar EURC como su moneda de liquidez para prefinanciar transacciones y gestionar flujos de tesorería con mayor rapidez, flexibilidad y continuidad operativa.

Para las empresas que gestionan flujos de pagos transfronterizos, la prefinanciación con EURC permite operaciones de tesorería 24/7, sin las limitaciones del horario bancario tradicional. Esto proporciona a los miembros de la red la capacidad de financiar transacciones en euros de alto valor al instante, incluso durante fines de semana y días festivos, manteniendo la liquidez necesaria para responder a la demanda en tiempo real.

En consonancia con la arquitectura independiente de la red de Thunes, la prefinanciación de EURC es compatible con las principales blockchains, incluidas Ethereum (ETH), Solana (SOL), Base (BASE) y Stellar (XLM).

Al conectar los activos digitales con más de 90 monedas fiduciarias, Thunes permite a sus miembros, entre los que se incluyen fintechs, neobancos, proveedores de servicios de pago (PSP) y plataformas de la economía colaborativa, transferir fondos sin problemas entre ambos ecosistemas con liquidación instantánea. Thunes también permite a las empresas nativas de Web3 financiar sus cuentas directamente desde sus tesorerías digitales utilizando un activo en euros nativo y compatible con MiCA, en lugar de convertirlo primero a moneda fiduciaria, lo que ahorra tiempo y reduce los costes operativos.

Chloé Mayenobe, subconsejera delegada de Thunes, declaró: "En Thunes, nos enorgullecemos de ser pioneros que constantemente amplían los límites de la interoperabilidad de pagos. La integración de la prefinanciación de EURC es una evolución natural de nuestra visión de conectar sin problemas las monedas fiduciarias tradicionales con la economía de activos digitales. Al ofrecer un activo en euros que cumple plenamente con la normativa MiCA en cinco blockchains líderes, brindamos a nuestros socios la máxima flexibilidad para transferir valor 24/7, capturar picos de tráfico y gestionar flujos de tesorería de forma instantánea y segura".

Kash Razzaghi, director comercial de Circle dijo: "Thunes está construyendo la infraestructura de pagos global que puede transformar la utilidad de las stablecoins en valor comercial real. Ahora que EURC admite la financiación de tesorería en la red Thunes, las empresas pueden acceder a liquidez regulada en euros con la velocidad, flexibilidad y continuidad operativa necesarias para los pagos transfronterizos modernos".

*EURC y USDC son emitidos por filiales reguladas de Circle. Consulte la lista de autorizaciones regulatorias de Circle en circle.com/legal/licenses.

Acerca de Thunes:

Para más información, visite: https://www.thunes.com/

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