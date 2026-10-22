Thunes y Coinbase unen fuerzas para impulsar la próxima generación de pagos globales

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta alianza estratégica combina una infraestructura global de pagos en moneda fiduciaria con una infraestructura de vanguardia para stablecoins, permitiendo a ambas plataformas atender nuevos mercados que abarcan desde el sector corporativo y la economía colaborativa hasta el uso por parte de consumidores particulares.

LAS VEGAS, 22 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Money20/20 USA: Thunes, la Superautopista Inteligente para el movimiento de dinero a nivel mundial, y Coinbase han anunciado hoy una colaboración estratégica destinada a impulsar la próxima generación de pagos globales. Al unir a dos líderes consolidados en los ecosistemas de activos fiduciarios y digitales, esta alianza pone en marcha una infraestructura unificada que permite a ambas empresas escalar y ofrecer experiencias de pago sin fricciones a escala global.

Dado que Coinbase impulsa la infraestructura de stablecoins de Thunes, y Thunes facilita el alcance global de Coinbase en cuanto a monedas fiduciarias, esta alianza contribuirá a acelerar aún más la adopción de stablecoins en el mundo real. Al combinar el amplio conjunto de soluciones de stablecoins de Coinbase con la red de Thunes, ambas empresas hacen posible una transferencia de dinero transfronteriza fluida para diversos casos de uso, desde pagos a proveedores corporativos y remuneraciones a trabajadores independientes a nivel global, hasta remesas internacionales instantáneas.

En virtud de este acuerdo, Coinbase integrará Direct Global Network de Thunes en su plataforma, lo que permitirá el acceso directo a sistemas de compensación locales y a métodos de pago alternativos. Thunes proporcionará una entrega de 'última milla' en tiempo real a miles de millones de billeteras móviles y cuentas bancarias en todo el mundo, permitiendo a los clientes de Coinbase enviar fondos a más países y en más divisas, incluso a regiones de difícil acceso que cuentan con una infraestructura bancaria limitada.

Coinbase impulsará la infraestructura de stablecoins de Thunes mediante su amplia gama de soluciones, permitiendo a Thunes integrar estos activos de manera más profunda en toda su red global. Esta infraestructura respaldará la expansión de Thunes dentro del ecosistema de activos digitales.

Chloé Mayenobe, consejera delegada adjunta de Thunes, señaló: "Los activos digitales se han convertido en un componente fundamental de nuestro ecosistema financiero; sin embargo, conectar las monedas digitales con las monedas fiduciarias y los sistemas financieros locales sigue siendo esencial para garantizar su utilidad en el mundo real. Thunes actúa como un puente clave que conecta las finanzas tradicionales, las billeteras móviles y los activos digitales. Junto con Coinbase, estamos facilitando pagos transfronterizos fluidos y que cumplen plenamente con la normativa, en cualquier parte del mundo".

Alec Lovett, director de productos de infraestructura en Coinbase, dijo: "Los activos digitales y las stablecoins están transformando la forma en que el valor se mueve a nivel mundial; en Coinbase, nuestro objetivo es liberar todo su potencial. La conectividad de 'última milla' es un componente clave en este proceso, y nuestra colaboración con Thunes nos permite ofrecer una experiencia de pago integral, que garantiza desembolsos más rápidos y sin fricciones en un mayor número de países y divisas que nunca".

Kyle Rosen, director para Norteamérica en Thunes, afirmó: "Nuestra colaboración con Coinbase refleja el gran impulso que está cobrando Thunes como la infraestructura transfronteriza preferida por empresas estadounidenses líderes en sectores como los servicios financieros, los pagos, la tecnología financiera y los activos digitales. Al integrar nuestra red global para facilitar los pagos a sus usuarios, demostramos cómo es posible conectar los activos digitales con el sistema financiero tradicional mediante infraestructuras transfronterizas fluidas. Juntos, proporcionamos la velocidad, la escala y la fiabilidad que las empresas estadounidenses necesitan para impulsar su crecimiento a nivel global".

Acerca de Coinbase:

Las criptomonedas generan libertad económica al garantizar que las personas puedan participar de manera equitativa en la economía; por su parte, Coinbase tiene la misión de ampliar la libertad económica para más de mil millones de personas. Estamos modernizando el sistema financiero que cuenta con un siglo de antigüedad mediante una plataforma confiable que facilita a personas e instituciones el uso de criptoactivos, lo que incluye operaciones de compraventa, staking, custodia, pagos y transferencias globales rápidas y gratuitas. Asimismo, proporcionamos infraestructura fundamental para la actividad onchain y apoyamos a los desarrolladores que comparten nuestra visión de que el entorno onchain es el nuevo en línea. Además, junto con la comunidad cripto, abogamos por normativas responsables que permitan que los beneficios de las criptomonedas lleguen a todo el mundo.

Acerca de Thunes:

Thunes es la Superautopista Inteligente para el movimiento de dinero a nivel mundial. Su red exclusiva, denominada Direct Global Network, permite a sus miembros realizar pagos en tiempo real en más de 140 países y en más de 90 divisas. Esta red de Thunes se conecta directamente con más de 12.000 millones de monederos móviles, monederos de stablecoins y cuentas bancarias en todo el mundo, además de con 15.000 millones de tarjetas a través de más de 220 métodos de pago distintos, tales como GCash, M-Pesa, Airtel, MTN, Orange, JazzCash, Easypaisa, AliPay, WeChat Pay HK, entre muchos otros. La Direct Global Network de Thunes se distingue por su alcance global y por integrar internamente el sistema de gestión de tesorería SmartX y la plataforma de cumplimiento normativo Fortress. Esto garantiza a los miembros de la red una velocidad, un control, una visibilidad, una protección y una eficiencia de costes inigualables al realizar pagos en tiempo real a escala mundial. Entre los miembros de la Direct Global Network de Thunes se encuentran gigantes de la economía colaborativa como Uber y Deliveroo, superaplicaciones como Grab y WeChat, empresas de transferencia de dinero (MTO), empresas de tecnología financiera, proveedores de servicios de pago (PSP) y entidades bancarias. Con sede central en Singapur, Thunes cuenta con oficinas en 14 ubicaciones, entre ellas Barcelona, Pekín, Dubái, Hong Kong, Johannesburgo, Londres, Manila, Nairobi, Nueva York, París, Riad, San Francisco y Shanghái. Para obtener más información, visite: https://www.thunes.com

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