Thunes, nombrada una de las mejores empresas FinTech del mundo en 2026 por CNBC y Statista

(Información remitida por la empresa firmante)

Por segundo año consecutivo, Thunes, líder en pagos transfronterizos, figura en esta prestigiosa lista

SINGAPUR, 22 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Thunes, la autopista inteligente para transferir dinero por todo el mundo, ha sido seleccionada como una de las "Principales Empresas FinTech del Mundo" por CNBC y Statista por segundo año consecutivo. Este reconocimiento reiterado supone una confirmación acerca del papel de Thunes como líder mundial en interoperabilidad de pagos y transferencia internacional de dinero.

La lista anual de CNBC y Statista, que incluye a Thunes dentro de la categoría de pagos, destaca a las empresas de tecnología financiera que impulsan el mayor impacto comercial e innovación a nivel mundial.

Thunes actúa como el puente fundamental entre ecosistemas financieros fragmentados. Su Red Global Directa crea interoperabilidad al conectar bancos, carteras móviles, sistemas locales de pago en tiempo real y activos digitales para la transferencia global de valor.

Thunes proporciona esta capacidad de conexión a través de dos canales distintos. Mediante una integración API directa, proporciona acceso inmediato a una infraestructura de pagos de alta velocidad y compatible para sus miembros, incluyendo incorporaciones recientes como Absa Bank, EcoBank, Mashreq, Mastercard, MTN Tanzania, Ripple, Sterling Bank y WeChat Pay HK. La alianza estratégica de Thunes con Swift permite a más de 11.500 instituciones financieras realizar pagos instantáneos y sin fricciones directamente a cuentas bancarias, carteras móviles y carteras de stablecoins sin necesidad de integración adicional.

El reconocimiento de CNBC y Statista refleja la creciente escala de la infraestructura de Thunes. Actualmente, su Red Global Directa se conecta a una amplia red de puntos de acceso en 140 países, 90 monedas fiduciarias y 12.000 millones de cuentas bancarias, carteras móviles y carteras de stablecoins. Además, llega a 15.000 millones de tarjetas y más de 220 métodos de pago alternativos.

Chloé Mayenobe, viceconsejera delegada de Thunes, añadió: "Obtener un puesto en la lista de las mejores empresas FinTech de CNBC y Statista por segundo año consecutivo es una validación más de nuestra estrategia. Nos centramos en solucionar un panorama de pagos fragmentado con el fin de proporcionar a las empresas y a sus clientes igualdad de acceso a la economía global. La verdadera innovación en pagos requiere una interoperabilidad total. Al conectar las redes de dinero fiduciario, las billeteras móviles y los activos digitales, tanto directamente para nuestros miembros como a través de nuestra potente integración con Swift, estamos haciendo que el movimiento de dinero universal y en tiempo real sea una realidad cotidiana".

Mathieu Limousi, director de marketing de Thunes, comentó: "CNBC y Statista se encuentran entre las autoridades más respetadas de nuestro sector, por lo que figurar en esta prestigiosa lista por segundo año consecutivo es un gran honor. Este reconocimiento es una prueba contundente de la profunda confianza del mercado en la visión estratégica de Thunes y en nuestra creciente presencia global. Demuestra que nuestros esfuerzos por construir un ecosistema financiero más conectado están teniendo una gran acogida entre nuestros socios y el sector en general".

Consulte aquí la lista de las principales empresas Fintech del mundo de 2026 elaborada por CNBC y Statista: https://www.cnbc.com/worlds-top-fintech-companies-2026.

Acerca de Thunes:

Para obtener más información, visite: https://www.thunes.com.

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