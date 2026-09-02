Thunes promueve los pagos éticos con su compromiso con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas para 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Thunes promueve los pagos éticos a nivel mundial con su compromiso con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas para 2026

El último comunicado de Thunes sobre sus avances describe cómo la compañía refuerza las prácticas comerciales responsables en todas sus operaciones globales, apoyando el crecimiento sostenible, una gobernanza sólida y una mayor inclusión financiera.

SINGAPUR, 2 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Thunes, la plataforma Smart Superhighway para transferir dinero por todo el mundo, publicó hoy su Comunicación sobre el Progreso de 2026 para el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, reafirmando su compromiso con un crecimiento responsable y ético.

El informe de Thunes para 2026, que destaca las operaciones realizadas en 12 países durante 2025, muestra los avances logrados en las cuatro áreas clave del programa: derechos humanos, trabajo, protección del medio ambiente y lucha contra la corrupción. Como participante desde 2022, Thunes integra estos principios para generar la confianza, la transparencia y las operaciones responsables, esenciales para construir relaciones sólidas y duraderas con sus miembros y socios.

Para empresas, bancos, fintechs y plataformas globales, el enfoque de Thunes hacia los negocios responsables respalda varias prioridades importantes:

Alineación con prácticas empresariales responsables: El compromiso de Thunes con la transparencia en la información y las prácticas empresariales responsables respalda los procesos de diligencia debida de los proveedores y de compras responsables de sus clientes.

El compromiso de Thunes con la transparencia en la información y las prácticas empresariales responsables respalda los procesos de diligencia debida de los proveedores y de compras responsables de sus clientes. Marcos de cumplimiento robustos: Los marcos AML/KYC mejorados con IA y una gobernanza rigurosa están diseñados para salvaguardar las transacciones, respaldar flujos de pago globales eficientes y fortalecer la confianza en los mercados.

Los marcos AML/KYC mejorados con IA y una gobernanza rigurosa están diseñados para salvaguardar las transacciones, respaldar flujos de pago globales eficientes y fortalecer la confianza en los mercados. Ampliación de la inclusión financiera: La red global directa de Thunes facilita el acceso a pagos transfronterizos rápidos y fiables para personas y empresas en economías consolidadas y emergentes.

El informe de Thunes de 2026 sobre sus avances describe el trabajo de la empresa en los siguientes ámbitos:

Gobernanza y lucha contra la corrupción: Mantener políticas, controles, formación y mecanismos de denuncia diseñados para prevenir el soborno y la corrupción, proteger la integridad de las transacciones y fomentar la toma de decisiones responsable.

Mantener políticas, controles, formación y mecanismos de denuncia diseñados para prevenir el soborno y la corrupción, proteger la integridad de las transacciones y fomentar la toma de decisiones responsable. Derechos humanos: Apoyar los derechos humanos reconocidos internacionalmente mediante políticas de la empresa, prácticas laborales responsables y expectativas claras para los proveedores.

Apoyar los derechos humanos reconocidos internacionalmente mediante políticas de la empresa, prácticas laborales responsables y expectativas claras para los proveedores. Relaciones laborales y un entorno laboral inclusivo: Promover la igualdad de oportunidades, el desarrollo profesional, el bienestar y un entorno laboral inclusivo en todas las operaciones globales de Thunes.

Promover la igualdad de oportunidades, el desarrollo profesional, el bienestar y un entorno laboral inclusivo en todas las operaciones globales de Thunes. Responsabilidad ambiental: Fortalecer el conocimiento interno y las prácticas operativas, al tiempo que se desarrolla el enfoque de la empresa para evaluar los riesgos y las oportunidades ambientales.

Chloé Mayenobe, consejera delegada adjunta de Thunes declaró: "Nuestra participación en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas refleja nuestro compromiso con la construcción de un negocio responsable y sostenible. Esta Comunicación sobre el Progreso ofrece una visión transparente de nuestro trabajo y de las áreas que seguiremos fortaleciendo a medida que Thunes crezca".

Mathieu Limousi, director de Marketing de Thunes, añadió: "La confianza es la base de las transacciones financieras. Las prácticas empresariales responsables deben formar parte del funcionamiento y el crecimiento de una empresa global de pagos. Al fortalecer los fundamentos ESG de Thunes a medida que nos expandimos, estamos construyendo un negocio sólido en el que nuestros miembros, socios, inversores y comunidades pueden confiar".

La Comunicación sobre el Progreso de Thunes de 2026 ofrece un informe público sobre las políticas, acciones y el desarrollo continuo de la empresa en relación con los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Lea la Comunicación sobre el Progreso de 2026 completa en el sitio web oficial del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Acerca de Thunes:

Para más información, visite: https://www.thunes.com.

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