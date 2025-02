Ti-Medi lanza el primer robot dispensador de medicamentos para hacer frente a la falta de adherencia

(Información remitida por la empresa firmante)

Las más de 1.500 farmacias con tecnología Ti-Medi marcan la diferencia en el sector, ya que disponen de los robots necesarios para la elaboración de los Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD) compatibles con este dispensador de medicamentos de uso domiciliario

Madrid, 25 de febrero de 2025.- Ti-Medi ha empezado a comercializar en España el dispositivo Savioo Home, el primer dispensador inteligente de medicamentos que ayuda a gestionar y administrar la medicación de manera más segura y precisa en el hogar. De esta forma, se garantiza que los pacientes tomen la dosis correcta en el momento adecuado, minimizando errores y olvidos, aumentando la adherencia (tomar todos los medicamentos según lo indicado) y mejorando su calidad de vida.



Así, este método líder de administración de medicamentos no solo ayuda a los pacientes en su domicilio, sino que también facilita la labor de los familiares cuidadores, quienes suelen estar pendientes de la medicación. Se trata de una solución que ayuda a combatir el grave problema de la falta de adherencia a los tratamientos médicos de España, lo cual afecta a gran parte de los pacientes crónicos. Y es que, a pesar de que la mayoría de las personas reconoce la importancia de tomar su medicación correctamente, el 50% de los pacientes con enfermedades crónicas olvida hacerlo, tal y como señala la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Farmaindustria, la asociación nacional empresarial de la industria farmacéutica establecida en España. Esto puede tener consecuencias negativas para la salud de los pacientes, incluyendo la disminución de la calidad y esperanza de vida, un mal control de la enfermedad y peores resultados en el tratamiento.



Con este dispositivo de uso domiciliario, Ti-Medi ha revolucionado el servicio del Sistema Personalizado de Dosificación (SPD) en España, al ofrecer una solución tecnológica, innovadora y avanzada para mejorar la calidad de vida de los pacientes y también de sus cuidadores. Gracias a su sistema de recordatorios, el dispositivo avisa al paciente cuando es el momento de tomar su medicación y, en caso de que no se cogiera el tratamiento, los familiares o cuidadores reciben una alerta por SMS, garantizando mayor seguridad y efectividad en la toma de su medicación. Este dispositivo ya ha sido validado en Suecia, Noruega y Holanda.



"En Ti-Medi trabajamos para ofrecer soluciones tecnológicas que faciliten la vida de los pacientes y optimicen la labor de los profesionales de la salud. Savioo Home no solo automatiza la gestión de la medicación en el hogar, sino que también contribuye a una mayor tranquilidad para pacientes, familiares y farmacéuticos, asegurando un seguimiento más preciso y una adherencia efectiva al tratamiento. Creemos que el futuro de la salud pasa por la digitalización y por herramientas que aporten seguridad, comodidad y confianza, y Savioo es un paso firme en esa dirección", afirma Rafa Tibau, farmacéutico y cofundador de Ti-Medi.



Un servicio que conecta pacientes con oficinas de farmacia

De esta forma, Savioo Home facilita su labor a las más de 1.500 farmacias con tecnología Ti-Medi, ya que disponen de los robots necesarios para la elaboración de los SPD en formato bolsa compatibles con este dispensador de medicamentos de uso domiciliario. Un servicio, poco conocido, fundamental para conectar a farmacias con los pacientes de manera directa, cerrando así el circuito de medicación y reduciendo al máximo el riesgo de dosis incorrectas, duplicaciones o confusiones en la toma.



Y es que, la creciente tendencia de los hogares con personas mayores que viven solas hace que este tipo de servicio sea cada vez más demandado. De hecho, actualmente, 2 millones de personas mayores de 65 años viven solas en el país, de las cuales más de 850.000 tienen 80 años o más. Un segmento de la población que se prevé siga aumentando a un ritmo acelerado, pasando del 6,3% actual al 11% para 2050, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), y en el que se encuentra la mayor proporción de enfermos crónicos- cerca de un 79% de los mayores de 75 años tienen alguna enfermedad crónica.



Por último, no hay que olvidar que la falta de continuidad en el tratamiento genera un coste aproximado de 125.000 millones de euros anuales para los gobiernos europeos y está relacionada con aproximadamente 200.000 muertes prematuras en Europa, según datos de Farmaindustria, lo cual hace que este tipo de servicio tenga una mayor relevancia en el sistema de salud y resulta fundamental para impulsar soluciones que garanticen una mejor gestión de la medicación y el bienestar de estos pacientes con patologías crónicas.







