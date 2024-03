TICA presenta productos de vanguardia en MCE 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

- TICA presenta productos de vanguardia con bajo GWP para soluciones de confort y cero emisiones netas en MCE 2024

MILÁN, 15 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- Del 12 al 15 de marzo de 2024 se celebró grandiosamente la Mostra Convegno Expocomfort (MCE) en Milán, Italia. MCE es la prestigiosa exposición y plataforma de negocios global en HVAC+R, fuentes renovables, eficiencia energética y procesamiento de agua. TICA propone el tema "Go Beyond Comfort, Go Net Zero" y mostró sus últimos logros en el campo HVAC, incluida la bomba de calor TICA Noah ATW, que proporciona soluciones bajas en carbono para entornos residenciales.

Bomba de calor TICA Noah ATW ¿Quién es el "Arca de Noé"? Nos salvó cuando estábamos en el centro del vortex.

El Pacto Verde Europeo, aprobado en 2020, comprende una serie de medidas políticas propuestas por la Comisión Europea con el objetivo general de lograr la neutralidad climática para 2050 en la Unión Europea (UE). La mitigación del cambio climático se ha convertido en una máxima prioridad para las naciones, las empresas y las personas por igual. Comprometida con ser un proveedor global líder de entornos limpios inteligentes y energía verde, TICA presentó la bomba de calor Noah ATW, que utiliza el nuevo refrigerante R290, respetuoso con el medio ambiente. El R290, como última tecnología en el sector industrial europeo, no tiene potencial para el agotamiento de la capa de ozono. Su bajo valor de GWP demuestra sus características medioambientales, proporcionando un sólido apoyo para lograr emisiones netas de carbono cero en la UE.

Según el personal in situ, sus características no se limitan a proporcionar sistemas integrados de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, sino que también pueden conectarse a sistemas de generación de energía fotovoltaica y calefacción solar. Los usuarios pueden monitorear y gestionar las operaciones del sistema energético en tiempo real a través de una aplicación móvil, logrando una gestión inteligente de la energía del hogar. Además, TICA se ha esforzado por lograr múltiples diseños insonorizados, reduciendo el ruido de los equipos exteriores a 36 dB(A), a un precio más bajo que competidores con rendimiento similar. La temperatura del agua de salida puede alcanzar los 80°C, superior al estándar industrial de 75°C. Esto garantiza mejor el impacto de la atenuación del calor en la temperatura del agua en ambientes extremos.

Acerca de TICA

TICA se centra en campos de ambientes aéreos extremos y aplicaciones de ahorro de energía en sistemas de refrigeración utilizados en edificios, además de expandirse a seis mercados energéticos principales, incluida la generación de energía geotérmica, la generación de energía de calor residual industrial, la generación de energía de energía fría con GNL, la energía de biomasa, la generación energía solar térmica y almacenamiento de licuefacción de CO2, con una capacidad instalada global de casi 1000MW.

