Ticjob.es, 10 años haciendo match entre empresas y candidatos TIC

Ticjob, cumple su 10º aniversario. Consolidada su presencia en seis países. ticjob es una plataforma de búsqueda de empleo 100 % TIC con más de 200.000 profesionales que la han elegido a lo largo de estos años para buscar empleo y más de 1.000 empresas que han utilizado sus soluciones para la captación de talento y la gestión de los procesos de selección

“Cada día desde hace 10 años Ticjob se ha esforzado para estar a la altura de la misión encargada el sector tanto los profesionales como los candidatos, ser la plataforma de referencia, les quiero dar las gracias por utilizar Ticjob y ayudarnos a mejorar, sin ellos no sería posible” según afirma Maximilien de Coster, Fundador de Ticjob, este belga con alma española que hace 10 años dejó su trabajo seguro en una gran consultora apostó por crear Ticjob en España y que tras su paso por Colombia para lanzar Ticjob en el país americano está de vuelta en España.



“Sinceramente, la aventura de crear y desarrollar Ticjob como un portal de empleo TIC, ver como se ha consolidado a lo largo de estos años es algo que todos los que han pasado por Ticjob.es han de sentirse orgullosos” según Maximilien.



La calidad como su base para candidatos y empresas

Ticjob es el punto de encuentro entre los profesionales TIC y las empresas del sector de la Tecnología y la Información, fundada por Maximilien de Coster, lleva diez años acompañando a todas las compañías a encontrar el talento IT que necesitan para desarrollar sus proyectos. Este sistema es cada vez más efectivo y se basa en un procedimiento sencillo para los usuarios que quieren buscar trabajo y para que las empresas encuentren talento TIC.



El secreto del match entre candidatos y empresas TIC

Posteriormente, el equipo apoyándose en una herramienta de IA, revisa y valida a todos y cada uno de los candidatos para asegurarse de que sean 100 % TIC. Esta complementariedad humana/herramienta ofrece una experiencia positiva tanto a candidatos como a empresas ya que sólo pueden acceder a las ofertas candidatos con posibilidades reales de ser contratados. Ticjob cuenta con un gran número de vacantes, programadores full stack, backend, frontend, ingenieros DevOps, jefes de equipo o scrum master, Expertos en Big Data, analítica, Ciberseguridad y todo tipo de perfiles IT.



El auge de la tecnología y del empleo

En la economía, el peso de este sector TIC es cada vez más importante. Ya supone un 3,8 % del PIB y un 2,8 % del total de empleos en España y representa dado su pujanza el 15% de todas las ofertas de trabajo actuales. "Las empresas que han trabajado con Ticjob y han con confían en que en Ticjob solo encontrarán candidatos TIC. Se lleva a cabo una revisión minuciosa y de calidad de todos los perfiles que no son TIC. Las empresas sólo encuentran candidatos de calidad para tener 100 % match", afirma el CEO de Ticjob, Rubén Fuentes.



