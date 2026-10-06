El ticket de compra se convierte en un nuevo canal de comunicación entre los negocios y sus clientes

El ticket de compra como nuevo canal de comunicación - La Tienda del Rollo

(Información remitida por la empresa firmante)

Códigos QR, promociones, programas de fidelización o acceso a redes sociales permiten a comercios y establecimientos aprovechar un elemento que entregan cada día a sus clientes: el ticket de compra. La Tienda del Rollo explica los variados usos actuales del ticket de compra

Madrid, 6 de octubre de 2026.- Durante años, el ticket de compra ha cumplido una función principalmente práctica: informar sobre los productos adquiridos, reflejar el importe de la operación y servir como justificante de compra. Sin embargo, cada vez existen más posibilidades para convertir este pequeño documento en un punto de contacto adicional entre los negocios y sus clientes.



La incorporación de mensajes personalizados y códigos QR en los tickets permite dirigir al consumidor hacia diferentes canales digitales justo después de realizar una compra.



Una posibilidad especialmente interesante para comercios, restaurantes, cafeterías y otros establecimientos que imprimen decenas o incluso cientos de tickets cada jornada.



• Un código QR que continúa la relación después de la compra



La utilización de códigos QR ha facilitado enormemente la conexión entre soportes físicos y canales digitales.



Incorporado al ticket, un QR puede dirigir al cliente hacia la página web del establecimiento, sus redes sociales, una promoción especial, una encuesta de satisfacción o un programa de fidelización.



El propio momento en el que se entrega el ticket resulta especialmente interesante: el cliente acaba de realizar una compra y ya conoce el establecimiento.



De esta manera, un elemento que tradicionalmente terminaba guardado en un bolsillo o directamente desechado puede convertirse en una herramienta para prolongar la relación con el consumidor.



• Promociones para incentivar una segunda visita



Otra de las posibilidades es utilizar el espacio disponible en los tickets para incluir promociones vinculadas a futuras compras.



Mensajes como descuentos para una próxima visita, ofertas con una fecha determinada o ventajas exclusivas pueden ayudar a incentivar la recurrencia.



Un restaurante podría, por ejemplo, incluir una promoción para una próxima reserva. Una tienda podría ofrecer un descuento para la siguiente compra y una cafetería utilizar el ticket para dar acceso a su programa de fidelización.



La clave está en aprovechar un soporte que el negocio ya está generando como parte natural del proceso de venta.



• De un simple consumible a un punto de contacto con el cliente



Desde La Tienda del Rollo, empresa especializada en papel térmico y consumibles para negocios, destacan cómo algo aparentemente tan sencillo como un rollo de papel puede formar parte también de la estrategia de comunicación de un establecimiento.



Además de los mensajes generados directamente por el software del TPV, existen soluciones de papel térmico personalizado que permiten incorporar elementos impresos en los propios rollos.



Logotipos, mensajes corporativos, promociones o diseños específicos permiten transformar el ticket en un soporte más reconocible y alineado con la imagen del establecimiento.



Esta personalización resulta especialmente interesante para negocios con un volumen elevado de operaciones, cadenas de establecimientos o empresas que buscan reforzar su identidad de marca en todos los puntos de contacto con sus clientes.



• Cada venta genera una oportunidad de comunicación



La transformación digital ha multiplicado los canales disponibles para que las empresas se comuniquen con sus clientes. Redes sociales, correo electrónico, aplicaciones o programas de fidelización forman ya parte de las estrategias de numerosos negocios.



Pero no todas las oportunidades tienen que comenzar necesariamente en Internet.



El ticket demuestra cómo un soporte tradicional puede servir como puerta de entrada hacia una experiencia digital.



Para un establecimiento que imprime cientos de tickets cada semana, esto supone cientos de posibles impactos que hasta ahora podían estar desaprovechándose.



La próxima vez que un negocio imprima un ticket quizá no esté entregando únicamente un justificante de compra. También puede estar creando una nueva oportunidad para conseguir que ese cliente vuelva.



• Sobre La Tienda del Rollo



La Tienda del Rollo es una empresa especializada en la venta online de rollos de papel térmico, bolsas y consumibles para comercios, hostelería, empresas y profesionales. Además de diferentes formatos y volúmenes de papel térmico, ofrece soluciones orientadas a las necesidades de negocios con distintos niveles de consumo.

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