COMUNICADO: Tickmill Group informa de un rendimiento financiero destacado en los 9 meses del año 2019

Publicado 12/11/2019 11:01:54 CET

LONDRES, 12 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Tickmill Group ha vuelto a superar sus registros financieros previos, alcanzando un crecimiento en la principal métrica financiera.

Los beneficios netos consolidados de los primeros 9 meses del año 2019 sin auditar alcanzaron los 29,46 millones de dólares, y la compañía prevé alcanzar 35 millones de dólares en beneficios netos para el año del calendario. En comparación, los beneficios netos consolidados del año 2018 alcanzaron los 19,67 millones de dólares. Tickmill Group atribuye sus destacadas cifras de beneficios al crecimiento orgánico en los principales mercados, con optimización de costes e inversiones en nuevas tecnologías, consiguiendo un aumento de la eficacia por medio de la automatización.

2019 encabeza otro aumento en el volumen de comercio, llegando a los 1.090 billones de dólares en los primeros 9 meses del año, frente a los registros anteriores de 967.000 millones de dólares de los 9 meses de 2018, una subida de un 13,1% (en su cifra de año en año). A pesar de que los mercados FX están experimentando una baja volatilidad en 2019, la compañía prevé alcanzar un volumen de comercialización de entre 1.450 y 1.500 billones de dólares en 2019 en comparación con los 1.370 millones de dólares a los que llegó en 2018.

Pasado hasta la cifra media de comercio ejecutado a nivel mensual, Tickmill Group ejecutó 6,74 millones de comercios (entre enero y septiembre de 2019), en comparación con la media de 6,13 millones en los primeros 9 meses del año 2018, lo que supone un crecimiento de un 9,9% (en su cifra de año en año).

En el tercer trimestre, Tickmill Group aumentó además el capital de acciones de Tickmill UK Ltd hasta llegar a los 8,33 millones de dólares al inyectar una cantidad adicional de 4,32 millones de dólares y hacer crecer la base de capital neto total que alcanzó los 15,90 millones de dólares (a fecha de 30 de septiembre de 2019). A pesar de que la compañía estima que no habrá efectos materiales como consecuencia del Brexit, esta inyección de capital sirve para proporcionar a Tickmill UK Ltd una protección adicional frente a cualquier efecto secundario del Brexit.

La base de capital neta general se mantuvo en 66,43 millones de dólares a fecha de 30 de septiembre de 2019, en comparación con los 40,71 millones de dólares alcanzados a finales del año 2018.

Duncan Anderson, consejero delegado de Tickmill UK Ltd, indicó: "Estamos encantados de ver que nuestro grupo sigue con su destacada trayectoria de crecimiento y consiguiendo resultados record en el consejo de administración. Como grupo, hemos buscado varias oportunidades de adquisición dentro del frente de tecnología durante 2019, para expandir de forma parcial la amplia base de capital de Tickmill y aumentar nuestro valor de accionistas."

Y comentó: "Nuestra destacada base de capital proporciona a Tickmill otras grandes oportunidades para diversificar nuestra oferta al presentar nuevos productos y plataformas en los próximos meses, diversificando así nuestros flujos de ingresos".

ACERCA DE TICKMILL

Tickmill es un proveedor de servicios de comercio de Forex y CFD que ofrece productos de comercio de primera clase con condiciones competitivas y una ejecución ultra-rápida. Tickmill UK Ltd está autorizada y regulada por UK FCA. Tickmill Europe Ltd está autorizada y regulada por CySEC. Tickmill Ltd Seychelles está autorizada y regulada por Seychelles FSA.

Los CFDs son instrumentos complejos y disponen de un elevado riesgo de perder dinero de forma rápida debido al apalancamiento. El 72% y el 71% de las cuentas de los inversores al por menor perdieron dinero cuando comercializan CFDs con Tickmill UK Ltd y Tickmill Europe Ltd, respectivamente. Hay que considerar si entiende cómo funcionan los CFDs y si se puede permitir tomar altos riesgos de perder su dinero.

Si desea más información visite: https://www.tickmill.co.uk

