TIDAL lanza 'My 2020 Rewind' para miembros que miran atrás en su año en música

NUEVA YORK, 2 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Según el año llega a su fin, la plataforma de entretenimiento por streaming y de música global, TIDAL, proporciona a sus miembros una recapitulación de su música más reproducida por streaming en 2020. Empezando hoy (1 de diciembre), los miembros de TIDAL pueden revisar 'My 2020 Rewind', una recopilación de fin de año personalizada que destaca las canciones y artistas más escuchados a través de una lista de reproducción y un gráfico compartible para los medios sociales.

Cada uno de los usuarios dispondrá de su propia página personalizada dentro de la aplicación, mostrando listas de reproducción que recopilan sus canciones más escuchadas durante todo el año y durante un mes individual, además de sus principales artistas y álbumes. Los miembros de TIDAL pueden hacer click en 'My 2020 Rewind' en la página principal de la aplicación y en el escritorio para llevar a cabo una exploración sencilla. Al tiempo que los miembros se preparan para el año nuevo, pueden escuchar la música más reproducida por streaming y tener una reminiscencia de los meses anteriores mientras decimos adiós a 2020.

Todos los miembros de TIDAL van a recibir una tarjeta social personalizada 'My 2020 Rewind', perfecta para que los seguidores interactúen en Instagram, Facebook, Twitter y Snapchat. La imagen se va a generar de forma automática por medio del botón de compartir de la lista de reproducción 'My 2020 Rewind'. Se insta a los miembros a que compartan sus resultados en los medios sociales usando el hashtag #TIDAL2020Rewind.

De forma adicional, TIDAL ha lanzado la serie de listas de reproducción editoriales "Best of 2020". Seleccionadas a mano por medio de los expertos de TIDAL, las listas de reproducción de tipo Best of van a estar disponibles para que los amantes de la música disfruten mostrando un abanico de las canciones más notables de este año. Cada semana, TIDAL añadirá una nueva categoría de listas de reproducción "Best of" a la página inicial, comenzando esta semana con las "Best of Audio Playlists" seguidas de "Best of Videos Playlists", "Best of Label Playlists" y "Artists to Watch 2021".

Los niveles Premium y HiFi de TIDAL ofrecen a los seguidores de la música un acceso ilimitado a su amplio catálogo de más de 70 millones de pistas en todos los géneros, miles de listas de reproducción expertamente seleccionadas por medio del equipo editorial conocedor de TIDAL y emisoras de radio de artistas ilimitados. Los miembros de HiFi [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2997827-1&h=2100889995&u...] disponen del beneficio añadido de escuchar con la mejor calidad el sonido disponible, incluyendo TIDAL Masters [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2997827-1&h=3462258028&u...] y experiencias de sonido integradas de Dolby Atmos Music y Sony 360 Reality Audio.

Aprenda más en TIDAL.com/2020Rewind [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2997827-1&h=2522995961&u...].

Acerca de TIDALTIDAL es una plataforma internacional de música y entretenimiento propiedad de artistas que acerca a artistas y seguidores a través de contenido original único y eventos exclusivos. Este servicio de streaming, disponible en 56 países, cuenta con más de 70 millones de canciones y 250.000 vídeos de alta calidad en su catálogo, así como series de vídeo originales, podcasts, miles de listas de reproducción seleccionadas por expertos y descubrimientos de artistas a través de TIDAL Rising. Con el compromiso de sus propietarios de crear un modelo más sostenible para el sector de la música, TIDAL está disponible en niveles Premium y HiFi, que incluyen grabaciones de calidad máster autentificada (Master Quality Authenticated o MQA, por sus siglas en inglés), 360 Reality Audio de Sony y Dolby Atmos Music.

