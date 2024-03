A tiempo para los viajes de primavera, KAYAK lanza un conjunto de herramientas basadas en IA

(Información remitida por la empresa firmante)

"Haz una captura de pantalla para ahorrar con KAYAK PriceCheck; pregunta a Ask KAYAK (casi) cualquier cosa con las respuestas de ChatGPT"

Madrid, 6 de marzo de 2024.- KAYAK, el motor de búsqueda de viajes líder en el mundo, ha lanzado un nuevo conjunto de productos de IA para ayudar a que las decisiones de planificación de viajes sean más rápidas, fáciles e intuitivas. Estas innovaciones son el resultado de un extenso entrenamiento del modelo de IA de ChatGPT en la base de datos propiedad de KAYAK de miles de millones de consultas de viajes de consumidores.



La novedad es KAYAK PriceCheck*, una nueva herramienta de comparación de precios pendiente de patente. Cualquiera que tenga la aplicación de KAYAK puede subir una captura de pantalla de un itinerario de vuelo de cualquier sitio, y KAYAK comprobará rápidamente cientos de sitios para verificar que están obteniendo un buen precio.



"Con el lanzamiento de KAYAK PriceCheck, somos la única marca líder en metabúsqueda que permite a los usuarios comparar precios con solo una captura de pantalla", señala Matthias Keller, Científico Jefe y Vicepresidente Senior de Tecnología de KAYAK.



Además, KAYAK también ha lanzado Ask KAYAK, la última innovación de la compañía basada en IA y diseñada para mejorar y personalizar la experiencia de búsqueda. Ask KAYAK permite a los viajeros utilizar simples entradas de texto para buscar y afinar sus resultados.



Por ejemplo, si alguien se pregunta a dónde ir con su familia en sus vacaciones de primavera, a menos de 3 horas de Nueva York y por menos de 300$ por persona, solo tiene que preguntarle a Ask KAYAK y obtendrá destinos familiares a poca distancia que se ajusten a su presupuesto.



Los viajeros también verán un cuadro de chat en la página de resultados, donde pueden introducir sus requisitos específicos de hotel, coche o vuelo. Por ejemplo, pueden introducir "United, sin escalas, salida por la mañana, < 500 $" y ver rápidamente los resultados. Ask KAYAK ya ha empezado a funcionar y pronto estará disponible para todos los usuarios de EE.UU., Reino Unido y Canadá, a los que seguirán más mercados.



"Estamos profundizando en la resolución de problemas de viaje complejos de forma más rápida y sencilla con el lanzamiento de Ask KAYAK", dijo Keller. "La incorporación de la búsqueda free form para aplicar filtros facilita a los viajeros la obtención de resultados personalizados para su próximo viaje".



Pero, aún hay más. KAYAK también presenta las siguientes nuevas formas de facilitar la planificación de viajes:



• Comprobar las puntuaciones. Las puntuaciones de calidad de proveedores ofrecen a los viajeros una mayor confianza a la hora de reservar un vuelo, ya que califican a los proveedores según una serie de factores de calidad (como la precisión de los precios, el servicio de atención al cliente, la transparencia de las tarifas y la satisfacción del cliente). Las puntuaciones se refieren únicamente a las agencias de viajes en línea (OTA).



• KAYAK Trips, ahora con actualizaciones en directo. Con una nueva vista de itinerario simplificada, KAYAK Trips mantiene todos los planes de viaje en un solo lugar, sin importar dónde se haya reservado. Ahora, no solo es posible construir un itinerario a través de la sincronización automática de la bandeja de entrada, sino que también puedes obtener actualizaciones de viaje en tiempo real en tus pantallas de inicio/bloqueo (en iOS).



• Las contraseñas son muy de 2023. Las passkeys son una forma más segura y sencilla de iniciar sesión en KAYAK. De hecho, desde que se implementaron las passkeys y se eliminaron las contraseñas, KAYAK ha reducido el tiempo medio que tardan los usuarios en registrarse e iniciar sesión en un 50%.



Están ocurriendo muchas cosas en KAYAK. Obtener más información sobre las funciones anunciadas AQUÍ.



* KAYAK PriceCheck está disponible en todo el mundo para vuelos en la aplicación móvil KAYAK.







