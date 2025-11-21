El tiempo se viste de diseño español; Indie Watch lanza su Black Friday más exclusivo

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de noviembre de 2025.-

La marca de relojería independiente, que ha conquistado España y México, lanza una promoción especial para quienes buscan un regalo con personalidad y autenticidad estas fiestas.

Madrid, 21 de noviembre de 2025 — La relojería española está viviendo un nuevo despertar, e Indie Watch se ha convertido en su principal embajadora. Una marca joven, independiente y con una misión clara: crear relojes con alma, que combinan el diseño contemporáneo con la precisión de la alta relojería.

Tras consolidar su presencia en España y conquistar el mercado mexicano, Indie Watch llega al Black Friday con una propuesta irresistible: 30% de descuento en toda su colección, disponible desde este viernes 21 de noviembre hasta el lunes 1 de diciembre.

El arte del tiempo con sello español

España no siempre ha sido sinónimo de grandes manufacturas relojeras, pero sí de oficio, arte y autenticidad. Inspirada en esa herencia mediterránea, Indie Watch apuesta por la fabricación local y los acabados artesanales. Sus modelos se distinguen por su estética contemporánea, el uso de maquinaria de alta precisión, correas Jacob Straps y su inconfundible sello made in Spain.

El resultado es una pieza que trasciende el tiempo: un reloj que no solo marca las horas, sino también el carácter de quien lo usa. Creemos que un reloj no solo mide el tiempo, sino que cuenta historias. En Indie Watch cada pieza está diseñada para acompañar momentos importantes y reflejar la personalidad de quien la lleva, afirma Alfonso González, fundador de la marca.

De España al mundo: la nueva cara de la relojería artesanal

De Madrid a Ciudad de México, Indie Watch encarna una nueva forma de entender la relojería: con alma creativa, compromiso con la calidad y una visión global. Con presencia en ambos continentes, la firma se ha consolidado como un referente del nuevo lujo accesible, uniendo tradición, diseño contemporáneo e identidad propia.

Indie Watch no piensa detenerse aquí. Su mirada está puesta en nuevos horizontes: la marca se prepara para expandirse a otros mercados internacionales, con el objetivo de revolucionar la forma en que se percibe la relojería artesanal española. Desde Europa hasta América Latina y más allá, Indie Watch quiere llevar su filosofía —autenticidad, diseño y precisión— a cada rincón del mundo, demostrando que el tiempo, cuando se vive con estilo, no tiene fronteras.

Black Friday: el momento de regalar tiempo

Con la llegada del Black Friday, Indie Watch invita a redescubrir el valor del tiempo con un detalle cargado de significado. Porque regalar un reloj, no es solo regalar minutos, es compartir estilo, emociones y autenticidad. Es el regalo perfecto para esta temporada.

Este Black Friday, el tiempo tiene un nuevo nombre: Indie Watch. "Es el momento perfecto para elegir el tuyo".

-Descuento: 30% en toda la colección

-Vigencia: Desde el viernes 21 de noviembre hasta el 1 de diciembre

-Dónde: www.indiewatch.es

