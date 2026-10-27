Una tienda de CBD de Santander vende a 20 países de la UE con su web en tres idiomas

Super Cogollo - Super Cogollo

(Información remitida por la empresa firmante)

Super Cogollo, con local en la calle San Fernando 16 de Santander, envía a España y a otros 19 países de la Unión Europea desde una web en español, inglés y portugués, y en octubre ha sumado un formato de 30 ml a diez de sus aceites de cáñamo.

Super Cogollo, la tienda de productos de cáñamo con CBD de EMEX BRAND SL, opera desde 2019 en Santander, donde tiene su tienda física en la calle San Fernando 16. Según su fundador, ha servido más de 5.000 pedidos entre el local y la venta online. Su web es una tienda online para comprar CBD con envío a España y a otros 19 países de la Unión Europea, en español, inglés y portugués.

Los envíos salen con CTT Express y cada destino muestra su plazo estimado y su coste antes del pago: unas 24 horas laborables en la España peninsular, de 2 a 3 días laborables en Portugal continental y de 2 a 8 días laborables en los otros 18 países de la UE (Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Luxemburgo, Polonia, Austria, Chequia, Croacia, Hungría, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Bulgaria, Estonia, Grecia, Lituania y Letonia). No envía a Canarias, Ceuta, Melilla, Azores ni Madeira.

Desde octubre, diez de sus aceites de cáñamo se venden en frasco de 10 ml y en un formato de 30 ml, equivalente a tres frascos de 10 ml.

Todos los productos son de cáñamo industrial con un THC inferior al 0,2 %, se presentan con fines técnicos, aromáticos o de colección y no están destinados al consumo. El CBD no está autorizado como alimento en la UE (Novel Food). La venta se limita a mayores de 18 años.

*Queremos que quien nos compra sepa antes de pagar cuánto tardará su pedido y cuánto costará, esté en Santander o en otro país de la Unión Europea. Por eso mostramos los plazos de cada destino*, explica Eladio Gómez Mantilla, fundador de Super Cogollo.

Sobre Super Cogollo

Super Cogollo es la tienda de productos de cáñamo con CBD de EMEX BRAND SL, con sede y local en Santander (Cantabria) y actividad desde 2019. Su catálogo incluye flores, hachís, aceites, extractos y cremas de cáñamo industrial con THC inferior al 0,2 %. La web está disponible en español, inglés y portugués: supercogollo.es

CONTACTO DE PRENSA

Eladio Gómez Mantilla

info@supercogollo.es

+34 622764973