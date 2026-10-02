La Tienda HOME abre nueva tienda en Vitoria - LA TIENDA HOME

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de octubre de 2026. La llegada de nuevos establecimientos especializados en descanso y mobiliario amplía las posibilidades de conocer y probar los productos antes de incorporarlos al hogar, especialmente en compras como colchones, sofás o sillones. En esta línea, La Tienda HOME continúa reforzando su presencia física con la apertura, el 2 de octubre, de una nueva tienda en Vitoria, donde acercará su catálogo a los consumidores de la ciudad.

La inauguración supone un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de la compañía, que cuenta con más de 20 años de trayectoria en el sector del hogar y el descanso y ha desarrollado una oferta que combina su actividad online con establecimientos físicos.

La Tienda HOME acerca su catálogo de colchones y sofás a Vitoria

La nueva tienda de colchones y sofás en Vitoria permitirá conocer presencialmente una selección de los productos comercializados por La Tienda HOME y probar diferentes alternativas antes de tomar una decisión de compra.

La compañía dispone de un amplio catálogo especializado en descanso y mobiliario, con colchones de diferentes tecnologías, sofás, chaise longue, sofás cama, sillones, canapés abatibles, somieres, bases, almohadas, toppers y otros productos destinados al equipamiento del hogar.

Con esta apertura, La Tienda HOME refuerza un modelo omnicanal que combina las posibilidades del comercio electrónico con la atención presencial. La nueva ubicación permite trasladar a Vitoria la experiencia acumulada por la empresa y ofrecer un espacio físico en el que resulta posible valorar aspectos como la comodidad, los materiales o las características de cada producto.

Un espacio pensado para elegir con asesoramiento

Elegir un colchón o un sofá implica valorar factores muy personales, como la firmeza, la postura habitual al dormir, el espacio disponible o el uso que se dará a cada pieza. Por eso, la nueva tienda de Vitoria, situada junto al centro comercial Boulevard, contará con un equipo que asesorará a cada cliente según sus necesidades y le ayudará a comparar las distintas opciones del catálogo.

Con esta apertura, Vitoria se suma a la red de tiendas físicas de La Tienda HOME en España, presente en ciudades como Murcia, Madrid, Barcelona, Málaga, Marbella, San Sebastián o Elche. Además, los clientes podrán combinar la visita al establecimiento con la consulta online en latiendahome.com: conocer los productos en persona y completar la compra en el canal que prefieran.

DATOS PÚBLICOS: (Información remitida por la empresa firmante)

Contacto Emisor: La Tienda HOME

Contacto: La Tienda HOME

Número de contacto: 960 13 09 27