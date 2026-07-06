La Tienda HOME suma una nueva nominación nacional; finalista a mejor ficha de producto

La Tienda HOME, finalista a mejor ficha de producto en los Ecommerce Awards 2026 por su configurador de sofás - La Tienda HOME

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de julio de 2026.-

El ecommerce español de colchones y sofás suma esta nominación a una trayectoria que incluye la Plata en los Premios Ecommerce 2025 del Observatorio de Comercio Electrónico y el Premio al Comercio Excelente de la Generalitat Valenciana.

La Tienda HOME ha sido seleccionada como finalista en la categoría de Mejor Ficha de Producto de los Ecommerce Awards 2026, organizados por Marketing4eCommerce, una categoría centrada en la experiencia de usuario y la eliminación de fricciones en la conversión online. La Tienda HOME es uno de los cinco finalistas seleccionados en esta categoría, considerada una de las más disputadas por premiar el elemento más crítico de la conversión: la página que transforma el interés en venta.

Un configurador para personalizar el sofá antes de comprarlo

La candidatura reconoce el desarrollo, en junio de 2025, de un configurador interactivo de sofás que, según destaca la organización de los premios, es único en España. La herramienta permite al usuario personalizar el número de plazas, los tapizados y la orientación del sofá, e integra en la propia ficha servicios como la retirada del sofá antiguo y la gestión de garantías.

El objetivo del desarrollo es trasladar a la compra online una decisión que tradicionalmente exigía visitar una tienda física: ver cómo queda cada combinación de plazas, tela y configuración antes de confirmar el pedido. En La Tienda HOME hemos aprendido que vender online también exige cercanía. Una buena ficha de producto tiene que acompañar al cliente casi como lo haría una persona en tienda: resolviendo dudas, explicando lo importante y ayudándole a decidir con confianza. Que se reconozca ese esfuerzo nos anima a seguir mejorando, señala Jaime Rubio, CEO de La Tienda HOME.

Una trayectoria de reconocimientos en el ecommerce español

La nominación se suma a una lista de distinciones recientes. En 2025, La Tienda HOME obtuvo la Plata en la categoría Mejor Ecommerce Transparente de los Premios Ecommerce, organizados por el Observatorio de Comercio Electrónico y Adigital. La compañía cuenta además con el Premio al Comercio Excelente, otorgado por la Fundación Valenciana de la Calidad, entidad vinculada a la Generalitat Valenciana, y con el reconocimiento de la Federación de Empresarios de la Safor y la Universitat Politècnica deValència por su compromiso con la inserción laboral de estudiantes.

Su recorrido en el comercio electrónico viene de lejos: fue nominada en los E-commerce Awards España de 2010, finalista en la edición de 2012 y en los Premios e-commarketing por su propuesta de financiación online, y figuró entre los diez primeros ecommerce de España del ranking TOP 300 de eShow Magazine en 2019. Su colchón MagaTech M-700 fue calificado como Compra Maestra en comparativas de consumidores en 2015 y 2016, y Google presentó el trabajo de la compañía como caso de éxito en medición de conversiones.

Más de veinte años especializados en descanso y hogar

Fundada en 2003, La Tienda HOME está especializada en la venta de colchones, sofás, sillones, canapés y equipamiento de descanso, combinando la venta online con asesoramiento especializado. Entre sus condiciones de compra figuran un periodo de prueba de 120 noches en colchones, garantías de hasta 10 años, entrega exprés y financiación hasta en 12 meses.

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