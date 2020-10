La tienda multimarca Barei abre nuevo espacio en el Barrio de Salamanca

Barei amplia su emblemática tienda en la Plaza de Chueca con una nueva apertura en la calle Claudio Coello - Madrid

Barei surge en 2015 con el propósito de crear un espacio de moda multimarca exclusivo en Madrid, donde mujeres y hombres encuentren outfits para cualquier ocasión (una cena, looks de oficina, eventos más especiales, etc.). Un lugar donde dar con el look completo en una sola visita.

La primera tienda Barei se sitúa en la emblemática Plaza de Chueca, y acaba de abrir su segundo espacio en pleno Barrio Salamanca; Claudio Coello 81.

Exclusividad y originalidad son sus dos características principales en todas sus prendas y complementos. El equipo viaja cada año por diferentes lugares del mundo con el objetivo de seleccionar las mejores marcas y prendas para sus clientes.

Barei cuenta con una selección muy cuidada de marcas como Hartford, Pomandere, Forte Forte y Campomaggi, entre muchas otras.

Cada pieza se convierte en un tesoro único y atemporal que el cliente puede disfrutar durante mucho tiempo. Los tejidos de cada prenda son de gran calidad y con diseños especiales.

Su nombre viene de Eibar (Guipúzcoa), lugar de nacimiento de su fundadora, Josune Unceta. Es un proyecto familiar y desde el primer momento se quiso reflejar.

Barei nació con el objetivo de ser el lugar donde cada una de las prendas sea especial, única y para siempre. Su equipo, con 20 años de experiencia en el sector, asesoran a los clientes y realizan una búsqueda exhaustiva de prendas que se adecúen a sus gustos y necesidades.

"El futuro de Barei se entiende como el espacio de moda de referencia para encontrar tu look perfecto para cualquier ocasión, donde puedas encontrar prendas especiales que normalmente no ves, acompañado de un asesoramiento personalizado y de calidad, con presencia global".

Conocer su nuevo espacio en Claudio Coello

81 91 196 24 26

www.bareishop.com

Contacto

Nombre contacto: María Vega

Teléfono de contacto: 911593899