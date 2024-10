La Tienda del Rollo explica las razones por las que usar papel térmico eco

(Información remitida por la empresa firmante)

En un mundo donde la sostenibilidad se ha convertido en un pilar fundamental para las empresas, la industria del papel térmico está evolucionando para ofrecer soluciones más respetuosas con el medio ambiente. El papel térmico, ampliamente utilizado en recibos, etiquetas, y tickets, está adaptándose a las nuevas demandas del mercado que exigen productos más ecológicos y sostenibles. La Tienda del Rollo se suma a esta campaña con la venta de productos sin bisfenol A (BPA)

España, 16 de octubre de 2024.- Las innovaciones en la fabricación de papel térmico están centradas en la reducción del impacto ambiental mediante el uso de materiales más sostenibles y procesos de producción más limpios. Nuevas fórmulas de revestimiento sin bisfenol A (BPA) y el desarrollo de opciones reciclables han sido avances significativos que responden a las preocupaciones ambientales y de salud.



El uso de papel térmico libre de fenoles no solo mejora la seguridad del consumidor, sino que también cumple con las regulaciones cada vez más estrictas en muchos países que prohíben o limitan el uso de ciertos químicos en los productos de papel. Además, los fabricantes están adoptando prácticas de producción más verdes, como la reducción del uso de agua y energía, y la implementación de métodos de reciclaje más eficientes.



Reducción de la huella ecológica en los negocios

Para los negocios que buscan minimizar su huella ecológica, el papel térmico sostenible ofrece una alternativa valiosa. No requiere tinta ni tóner, lo que no solo reduce costos operativos, sino también los residuos asociados a estos consumibles. Además, al ser compatible con una amplia gama de impresoras térmicas, permite a las empresas mantener su infraestructura actual sin necesidad de realizar grandes inversiones en nuevos equipos.



Sin bisfenol A (BPA)

El papel libre de BPA es seguro al tacto y libre de sustancias químicas nocivas, lo que es beneficioso para quienes lo fabrican y manipulan en el sector industrial y comercial, así como para quienes a diario lo reciben al hacer sus compras. El papel térmico que vende La Tienda del Rollo, tanto en pequeñas cantidades como en palets y grandes volúmenes, está exento de bisfenol A.



Compromiso con un futuro sostenible

La industria del papel térmico está comprometida con la innovación continua para ofrecer productos que sean no solo funcionales y eficientes, sino también responsables con el medio ambiente. Con la creciente adopción de prácticas sostenibles y el desarrollo de papeles térmicos más ecológicos, el futuro de este material se alinea con la visión global de reducir el impacto ambiental y avanzar hacia una economía más circular.



