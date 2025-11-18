La Tienda del Rollo revoluciona el Black Friday con descuentos sin límite

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de noviembre de 2025.-

Desde este viernes 14 hasta el 30 de noviembre, La Tienda del Rollo, e-commerce especializado en rollos de papel térmico para TPV, balanzas e impresoras, lanza una campaña que premia a sus clientes cada vez que agregan un producto al carrito. Bajo el lema 'Cuanto más compres, más ahorras', la compañía incentiva a empresas y particulares a aprovechar una oportunidad única para optimizar sus costes sin renunciar a la calidad

El funcionamiento es tan simple como atractivo: por cada 50 euros gastados, el cliente obtiene 5 euros de descuento inmediato. Así, un pedido de 100 euros recibe 10 euros de rebaja, y uno de 1.000 euros acumula 100 euros de ahorro directo. Sin tope ni condiciones adicionales. Esta iniciativa se suma a los precios ya competitivos que caracterizan a La Tienda del Rollo, reconocida por ofrecer las tarifas más ajustadas del mercado en consumibles de impresión térmica.



La Tienda del Rollo, e-commerce líder en la venta de rollos de papel térmico para TPV, balanzas y cajas registradoras, arranca su campaña de Black Friday 2025 con una propuesta de descuentos progresivos que crecen sin restricción según el importe total de la compra.



Del 14 al 30 de noviembre, los clientes podrán beneficiarse de una promoción diseñada para maximizar el ahorro: Por cada 50 euros gastados, se aplica una rebaja directa de 5 euros, sin límite máximo. De este modo, pedidos de 100 euros obtendrán 10 euros de descuento, y compras de 1.000 euros alcanzarán los 100 euros de ahorro. Todo ello bajo el lema "Cuanto más compres, más ahorras". Además, por compras superiores a 1.000 euros se aplicará un 10% directo, que se eleva al 20% para los clientes que cuentan con la suscripción premium.



Esta campaña se suma a la política de precios competitivos que distingue a La Tienda del Rollo. Por ejemplo, el palet de 3.000 rollos de 80x80x12 mm se ofrece por 1968 € (0,45 €/unidad), mientras que el palet de 80x75x12 mm está disponible por 1.845 € (0,42 €/unidad).



Durante el periodo promocional, La Tienda del Rollo mantiene su política de envíos gratuitos en toda la Península, reafirmando su compromiso con la satisfacción del cliente. Además, también conserva la garantía de que si el cliente encuentra un precio más bajo en Internet, se duplica la diferencia.



Con esta iniciativa, La Tienda del Rollo invita tanto a negocios como a particulares a aprovisionarse de productos esenciales para su día a día, combinando ahorro, calidad y servicio.







Contacto

Nombre contacto: La Tienda del Rollo

Descripción contacto: La Tienda del Rollo

Teléfono de contacto: 681055401



