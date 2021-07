La tienda Tecnomari revela grandes secretos a tener en cuenta antes de comprar un móvil

Los móviles se han convertido en una herramienta imprescindible en el día a día de millones de usuarios a nivel mundial, pero a la hora de comprar uno nuevo, no se puede elegir cualquier modelo, sin más. Hay que tener en cuenta una serie de factores que resultarán claves para comprar bien, y poder disfrutar así de un fantástico teléfono móvil. Es mejor analizar antes de comprar un smartphone nuevo. A continuación, se facilitan los detalles que permitirán hacer una fantástica compra

Qué tener en cuenta antes de comprar un smartphone

Antes de adquirir un nuevo dispositivo móvil, hay que buscar que sea uno de los mejores que se ofrezcan hoy en día en el mercado en cuanto a móviles libres. Es necesario fijarse en todos estos detalles que se mencionan a continuación, en la siguiente lista antes de realizar la compra de un nuevo smartphone.



- Capacidad de almacenamiento. En este caso, es importante hacer una estimación del espacio de almacenamiento del que es mejor disponer en el futuro nuevo smartphone que se vaya a comprar. Hay que tener en cuenta el promedio de fotos y vídeos que se suele realizar. Y además, el número de documentos que se escriben y almacenan en el teléfono. Con todo esto, se sabrá qué capacidad de almacenamiento se adaptará mejor a las necesidades que se puedan tener. Es aconsejable que no se tire por lo bajo. Es mejor que sobre a que no falte, como dice el dicho popular.



- Rendimiento de la batería. En cuanto a la batería del dispositivo móvil, lo mejor es que tenga una capacidad extraordinaria de rendimiento. Así hay seguridad total de que el teléfono tendrá una larga vida útil. En esto los móviles Samsung son unos de los mejores del mercado. Tienen baterías de hasta 6.000mAh.



- Pulgadas de la pantalla. Dependiendo del uso que se le vaya a dar al móvil es recomendable una pantalla de mayor o menor tamaño. Si normalmente se usa el teléfono como herramienta de trabajo, y por ejemplo se deben enviar y recibir muchos mails, es mejor un móvil con una pantalla de grandes dimensiones para que resulte más cómodo la lectura de documentos. O por el contrario si se hace un uso no profesional de un teléfono, también puede ser mejor un smartphone con pantalla grande para ver vídeos desde el propio dispositivo.



- Periodo de garantía. Normalmente, el periodo de garantía de un producto electrónico es de dos años. En ocasiones este periodo se alarga, según las condiciones del vendedor. Se recomienda ver todas las condiciones relacionadas con el periodo de garantía del nuevo smartphone que se vaya a adquirir.



- Servicio de postventa. En caso de que surja algún contratiempo con el nuevo smartphone es muy bueno saber, que se puede contar con la posibilidad de llevar a reparar al móvil a un servicio de reparación que cumpla con todas las garantías, tengan buenos precios, y sean profesionales.



Si se tienen en cuenta toda la información anteriormente detallada, se podrá adquirir una auténtica bestia del mercado de la telefonía móvil en 2021. Ya no hay excusas para comprar un buen móvil.







Contacto

Nombre contacto: Nerea González

Descripción contacto: Nerea González

Teléfono de contacto: 663947226