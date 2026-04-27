(Información remitida por la empresa firmante)

- Seguridad. Para la familia: TIGGO9 completa la verificación pública de choque compuesto de tres vehículos durante la Cumbre Empresarial Internacional de 2026

WUHU, China, 27 de abril de 2026/PRNewswire/ -- En abril de 2026, durante la Cumbre Empresarial Internacional de 2026, CHERY realizó una validación pública de choque compuesto de tres vehículos del TIGGO9 en el Laboratorio de Seguridad contra Choques de Chery, con la presencia de concesionarios globales, medios de comunicación internacionales y representantes de usuarios en el extranjero. Diseñada en torno a escenarios de tráfico de alto riesgo reales, la prueba utilizó una configuración de choque compuesto para evaluar el desempeño de seguridad del SUV insignia de CHERY y demostrar aún más la filosofía de seguridad de la marca: Seguridad. Para la familia.

La prueba simuló un escenario de impacto frontal y trasero severo. El TIGGO9, como vehículo principal de prueba, sufrió un impacto frontal a 50 km/h por parte de un TIGGO7, mientras que simultáneamente fue impactado por detrás por otro vehículo a 40 km/h, lo que sometió su estructura de carrocería, sistemas de retención y respuesta de emergencia posterior a la colisión a una evaluación exhaustiva. Tras el choque, el habitáculo permaneció intacto, sin deformaciones evidentes en los pilares y con suficiente espacio para la supervivencia. Los airbags y los airbags de cortina laterales se desplegaron correctamente, los cinturones de seguridad funcionaron eficazmente, las puertas se desbloquearon automáticamente y pudieron abrirse con normalidad, el sistema de combustible no presentó fugas y las luces de emergencia funcionaron según lo previsto.

Este rendimiento se ve respaldado por el diseño de seguridad sistemático del TIGGO9, que incluye una estructura de carrocería de alta rigidez con un 85% de acero de alta resistencia y un 21% de acero estampado en caliente, una trayectoria de transferencia de carga optimizada y un sistema de 10 airbags. Con múltiples certificaciones de seguridad de cinco estrellas obtenidas a nivel mundial, CHERY continúa fortaleciendo su reputación en seguridad mediante la validación en condiciones reales. De cara al futuro, CHERY seguirá elevando los estándares de seguridad y proporcionando una protección confiable a las familias de todo el mundo.

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