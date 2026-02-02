El 'TikTok' del aprendizaje; EdF transforma el estudio en impactos de alto rendimiento - Entornos de Formación S.L

Madrid, 2 de febrero de 2026.-

Con tecnología de Flashcards inteligentes e integración universal en campus virtuales, la solución de EdF revoluciona la retención académica y ya es utilizada por instituciones como la Universidad de Kentucky.

Aprender en un mar de datos ya no tiene por qué ser un proceso lento y tedioso. En un mundo donde la atención es el activo más escaso, EdF (Entornos de Formación) ha dado con la fórmula para que el estudio sea tan adictivo y ágil como navegar por redes sociales, pero con un impacto educativo real.

La compañía, que cuenta con más de 20 años de trayectoria y presencia internacional, lanza su sistema de Flashcards inteligentes, una herramienta que permite a los alumnos "exprimir" su tiempo mediante micro-impactos de aprendizaje.

Micro-aprendizaje: El lenguaje de la generación actual

El cerebro moderno está habituado a los contenidos cortos y directos. EdF ha sabido leer esta tendencia, diseñando una experiencia de usuario que permite avanzar en el temario mediante dosis concentradas de información.

El alumno ya no se sumerge en grandes contenidos, sino que se concentra en conceptos clave mediante un sistema selectivo que propone mejoras justo donde son necesarias para evolucionar en el aprendizaje de forma individualizada.

Flashcards ha sido diseñado incluso para aprovechar cualquier momento del día, transformando los tiempos muertos en sesiones de estudio de alto rendimiento.

Una herramienta estratégica para docentes y universidades

La innovación de EdF no se limita al estudiante. La aplicación de Flashcards se ha diseñado para ser totalmente integrable en cualquier campus virtual existente, convirtiéndose en una fuente de datos sin precedentes para las instituciones:

Métricas en tiempo real: Los docentes pueden monitorizar el progreso real de sus alumnos y de su clase, identificando qué conceptos son los más difíciles de retener para poder actuar sobre ellos.

Evaluación continua: El sistema permite evaluar el desempeño del alumnado de forma automatizada y objetiva, basándose en la evolución de su comprensión y en el progreso de la materia.

Del estándar internacional al aula: El caso de la Universidad de Kentucky

Avalada por su trayectoria en consorcios internacionales como 1EdTech, Apereo o el clúster EdTech, EdF ya está implementando esta tecnología en instituciones de prestigio mundial. La Universidad de Kentucky es uno de los referentes que ya utilizan estas soluciones para optimizar sus procesos de aprendizaje, demostrando que la personalización y la seguridad de datos (pilares de EdF) son la clave del éxito educativo actual.

"Estamos conectando la forma en que los jóvenes consumen contenido hoy, con la rigurosidad que exige el aprendizaje reglado de jóvenes y adultos", afirman desde EdF. "El resultado es un aprendizaje más humano, personalizado y, sobre todo, acelerador de la formación del alumno".

Sobre EdF – Entornos de Formación

Con más de dos décadas de experiencia y presencia en Europa, EE.UU. y Latinoamérica, EdF es líder en soluciones de e-learning de alta complejidad. Galardonada en 1EdTech Europe Awards 2025 y otros reconocimientos internacionales, EdF participa de forma activa en foros globales como BETT Londres, EdTech Barcelona o 1EdTech Europe. En ellos, sigue redefiniendo el futuro del aprendizaje digital en estos momentos mediante el uso ético de la IA y la interoperabilidad tecnológica.

Más información en: edf.global

