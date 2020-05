COMUNICADO: Tile(TM) y Skullcandy crean la experiencia de localización True Wireless más avanzada que existe

Tile(TM) localiza los auriculares Skullcandy incluso cuando están en el estuche de carga, ofrece apoyo de la Red Global de Localización cuando se pierden

SAN MATEO, California, 27 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Tile [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2813836-1&h=3768186031&u...], la empresa líder mundial en localización inteligente, y Skullcandy Inc., la marca de audio de estilo de vida original, continúan innovando con la creación de la mejor experiencia de localización hasta la fecha para los usuarios de auriculares inalámbricos True Wireless. Hoy, Skullcandy lanzó cuatro auriculares True Wireless nuevos: Push Ultra [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2813836-1&h=1572617305&u...], Indy Evo [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2813836-1&h=6255711&u=ht...], Indy Fuel [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2813836-1&h=744282465&u=...] y Sesh Evo [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2813836-1&h=3752268901&u...], y todos incluyen la tecnología de localización de Tile.

«Cualquiera que haya tenido un par de auriculares inalámbricos sabe lo fácil que es perderlos», afirmó CJ Prober, director ejecutivo de Tile. «Skullcandy entiende que esto puede ser un fastidio y se ha asociado con Tile para que los usuarios no tengan que preocuparse de perder sus auriculares, por lo que han creado una nueva suite de productos True Wireless completamente localizables».

Perder los auriculares se ha convertido en algo tan común que la Autoridad de Transporte Metropolitano de Nueva York recuperó 1 220 auriculares de las rejillas del metro solo de septiembre a diciembre del año pasado, lo que representa más de la mitad del total de artículos perdidos([1]).

Para evitar esto, los equipos de ingeniería de Tile y Skullcandy dedicaron todos sus esfuerzos para ofrecer una experiencia que supera a otras soluciones de «Find My» disponibles hoy en día. En particular, los auriculares Skullcandy con tecnología de Tile son localizables cuando están en el estuche de carga, algo que no ofrecen otras soluciones que están actualmente en el mercado. Además, los auriculares True Wireless, Push Ultra, Indy Evo, Indy Fuel y Sesh Evo están diseñados de manera que cada auricular actúa como un Tile individual, y por tanto puede localizarse individualmente. Otras soluciones tratan a ambos auriculares como un solo objeto, lo que significa que si no están juntos, solo se pueden localizar uno a uno. Además, si los auriculares Push Ultra o cualquier otro par de auriculares con tecnología de Tile se pierden, los usuarios de Skullcandy tienen el apoyo de la red global de Tile para localizarlos.

«En varios estudios de investigación sobre el consumidor que hemos realizado, hemos descubierto que el miedo número uno de los usuarios de True Wireless es perder sus auriculares. Por eso nos hemos asociado con Tile para proporcionar un valor inigualable a nuestros clientes. Juntos, hemos ofrecido una experiencia única en el mercado», comentó Jessica Klodnicki, directora general de marketing de Skullcandy.

Una vez que la red global de Tile se activa, las posibilidades de que se encuentren los dispositivos perdidos aumentan considerablemente. La red de Tile, que abarca 195 países, encuentra el 90 % de todos los artículos marcados como perdidos en la aplicación de Tile. Los usuarios de Skullcandy también tienen acceso a características adicionales de Tile Premium, incluyendo un historial de ubicación ampliado, lo que facilita a los usuarios llevar un seguimiento de sus pasos, y tener Smart Alerts para evitar que se pierdan los auriculares.

Existen ahora 10 productos diferentes de Skullcandy en los que Tile está incluida. Tile trabaja con más de 20 socios en las categorías de audio, viajes, hogar inteligente y ordenadores. Descubra más información en https://www.thetileapp.com/en-gb/partners [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2813836-1&h=1848713848&u...].

Acerca de TileTile(TM) proporciona a todos los dispositivos la capacidad de la localización inteligente, localizando hasta seis millones de objetos únicos cada día. Aprovechando su vasta comunidad que abarca 195 países, la plataforma de localización de Tile en la nube ayuda a la gente a encontrar las cosas que más les importan. Con su reciente 5º puesto en la lista de Fast Company de las empresas de consumo de productos electrónicos más innovadoras, Tile tiene su sede en San Mateo, California y está respaldada por Francisco Partners, Bessemer Venture Partners y GGV Capital. Para más información, visite thetileapp.com/en-gb [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2813836-1&h=1128838749&u...].

(([1])) García, S. E. (2020, 21 de enero). Mis AirPods se cayeron en una rejilla del metro. Así es como los recuperé. El New York Times. Recuperados de https://www.nytimes.com/2020/01/21/nyregion/lost-airpods-sub... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2813836-1&h=2498160104&u...]

