- Timekettle hace su primera aparición en el MWC 2026, destacando los auriculares W4 AI Interpreter de alta respuesta

BARCELONA, España, 2 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- Tras presentar sus innovaciones en importantes ferias tecnológicas mundiales como CES e IFA, Timekettle, líder mundial en traducción con IA, debuta en el Mobile World Congress (MWC) 2026, del 2 al 5 de marzo. Como una de las ferias más influyentes del mundo dedicada a las tecnologías de la conectividad y la comunicación, el MWC ofrece una plataforma ideal para presentar dispositivos diseñados para superar las barreras lingüísticas en las interacciones del mundo real. Con la presentación de W4, los auriculares con intérprete de IA más precisos, en este contexto, Timekettle subraya cómo la comunicación interlingüística se ha convertido en un elemento esencial de la conectividad moderna.

Impulsado por una fusión a nivel de sistema de su hardware exclusivo y software inteligente, Timekettle W4 logra el rendimiento más preciso entre los auriculares con IA para interpretación, resolviendo los dos desafíos que siempre han limitado la comunicación interlingüística: captar el habla con claridad y traducirla con precisión. Impulsado por el nuevo sistema operativo Babel OS 2.0, W4 integra dos tecnologías innovadoras: la captación de conducción ósea con IA y un selector inteligente de motor SOTA, en un sistema de traducción unificado y autorreforzado.

Los auriculares traductores tradicionales utilizan micrófonos conducidos por aire que pierden precisión fácilmente en entornos ruidosos o concurridos. W4 elimina esta inestabilidad de raíz. Su captación de conducción ósea con IA capta las vibraciones directamente de las cuerdas vocales del usuario, aislando el habla del ruido ambiental. Ya sea en aeropuertos, exposiciones o calles concurridas, W4 capta la voz del usuario con una precisión excepcional.

Pero escuchar con claridad es solo la mitad de la ecuación. El Selector de Motor SOTA de W4 identifica inteligentemente la combinación de idiomas en tiempo real e implementa automáticamente el motor de traducción más adecuado para esa combinación. Cada motor está optimizado para estructuras gramaticales, patrones de expresión y contextos específicos, lo que significa que las negociaciones comerciales, las discusiones técnicas y las conversaciones cotidianas reciben traducciones con un sonido natural y a nivel nativo.

Al crear un sistema de bucle cerrado de entrada limpia, selección inteligente de motores y salida precisa, W4 transforma la traducción de "usable" a verdaderamente fiable, ofreciendo la experiencia de comunicación interlingüística más estable y natural disponible actualmente.

La presentación del W4 actualizado por parte de Timekettle en el MWC 2026 refleja una visión innovadora para la traducción basada en IA, que prioriza la fiabilidad en el mundo real sobre la abstracción. Al combinar tecnología de vanguardia con un diseño basado en escenarios, el W4 permite una comunicación clara, segura y estable incluso en entornos exigentes. Este hito demuestra el compromiso de Timekettle de hacer que la interacción entre idiomas sea más natural, precisa y accesible, facilitando conversaciones sostenidas y profundas, y promoviendo un futuro donde la comunicación global se desarrolle sin esfuerzo.

