Tims&B Productions marca su próximo capítulo global en el drama turco de alta calidad

Con más de 1.400 horas de drama en 90 países en tan solo 8 años, el gigante narrador de Turquía consolida su racha de premios y su exitosa presencia en MIPCOM.

ESTAMBUL, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con un creciente legado de series aclamadas internacionalmente y una destacada presencia en la MIPCOM de este año, Tims&B Productions, la potencia narrativa de Turquía, continúa su racha de premios y su dinamismo creativo. Bajo el liderazgo visionario de Timur Savcı y Burak Sağyaşar, la compañía refuerza su posición como uno de los estudios de drama más prolíficos e influyentes de Turquía, con un impresionante catálogo de más de 1400 horas de contenido premium distribuido en más de 90 países.

En la edición de este año de MIPCOM, el mercado de contenidos televisivos más grande del mundo, con 10.600 participantes de 107 países, el último éxito de Tims&B Productions, Eshref Rüya,ya vendido a 40 países y con 12 acuerdos más en marcha, hizo un debut espectacular. Distribuida globalmente por Inter Medya, la aclamada serie, protagonizada por Çağatay Ulusoy y Demet Özdemir, generó una expectación sin precedentes, atrayendo multitudes con una sesión fotográfica exclusiva en la Riviera Francesa y protagonizando una entrada triunfal y muy fotografiada en el Palais des Festivals a bordo de un Cadillac clásico meticulosamente restaurado, réplica del icónico vehículo de la serie. Su llegada, retransmitida en directo por las pantallas del mercado, se convirtió rápidamente en uno de los momentos más icónicos y fotografiados de MIPCOM 2025.

Un legado de éxito

Eshref Rüya se suma a la ya destacada lista internacional de Tims&B Productions. Valley of Hearts, otro título reciente de Tims&B, se ha vendido con éxito en más de 60 países, convirtiéndose rápidamente en un éxito en Italia, Latinoamérica y Europa del Este. Su esperada adaptación griega, "Na M'Agapas (Love Me)," se estrenó el 6 de octubre en Alpha TV y ya ha dominado el horario estelar, alcanzando el número 1 en su franja horaria con un 20,4% de cuota de pantalla el 24 de octubre, lo que confirma su resonancia universal. Mientras tanto, la adaptación portuguesa de Gülperi, titulada "Vitória", se ha convertido en la serie más vista en Portugal desde su estreno en septiembre, líder indiscutible de audiencia en horario estelar para SIC, con casi un millón de espectadores diarios y una cuota de pantalla constante del 20%.

El compromiso de la compañía con la narración excepcional es reconocido constantemente a nivel mundial. Valley of Hearts triunfó en los Premios Produ 2025, ganando el premio a Mejor Telenovela Contemporánea en Idioma Extranjero, mientras que Aras Aydın recibió el premio a Mejor Actor en una Telenovela Contemporánea en Idioma Extranjero. Tims&B también es la fuerza creativa detrás de Another Love, que hizo historia al convertirse en la primera serie turca en ganar la Rosa de Oro a Mejor Telenovela, además de recibir el prestigioso premio a Mejor Serie en los Premios Internacionales de Drama de Seúl el año pasado. Otro éxito internacional, Deception, obtuvo cuatro nominaciones importantes en los Premios Produ 2024, triunfando finalmente en las categorías de Mejor Telenovela en Idioma Extranjero y Mejor Actor Protagonista en Idioma Extranjero con Mustafa Uğurlu.

La potencia del drama turco

Desde Gülperi, El Juramento, La Confianza y Tierras Amargas —una de las series turcas más comentadas y con mayor número de ventas de la historia— hasta su reciente racha de títulos reconocidos internacionalmente, Tims&B Productions sigue redefiniendo la percepción internacional de la narrativa turca, construyendo un legado sin precedentes en el mercado internacional de contenidos televisivos.

Tims&B se encuentra actualmente desarrollando cuatro nuevas series para televisión abierta y tres series digitales para plataformas de streaming, con anuncios previstos para los próximos meses. Una de estas series digitales será la segunda temporada de Old Money, que actualmente se encuentra entre las 10 más vistas en 74 países, ocupando el segundo puesto entre todas las series globales de habla no inglesa en Netflix en tan solo su segunda semana de emisión.

"Nuestro objetivo nunca ha sido seguir las tendencias, sino crear historias que conserven su valor durante años. Cada proyecto que realizamos tiene una esencia profundamente humana, y eso es lo que sigue conectando con el público, sin importar dónde lo vean", afirmó Timur Savcı, presidente de Tims&B Productions. "El drama turco posee un ritmo único; es emotivo, audaz y auténtico. En Tims&B Productions, consideramos nuestra responsabilidad mantener esa voz en constante evolución, a la vez que encontramos nuevas formas de conectar con el público actual", añadió Burak Sağyaşar, copropietario y consejero delegado de la compañía.

Con una visión creativa audaz, alianzas estratégicas globales, una serie de títulos premiados y una sólida cartera de proyectos en desarrollo impulsada por destacados talentos internos, tanto en la televisión en horario estelar como en plataformas de streaming, Tims&B Productions se erige hoy como uno de los estudios de drama más influyentes y exitosos internacionalmente de Turquía, preparado para una continua expansión global.

