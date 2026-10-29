Tin Men Capital lidera una ronda de financiación Serie A para la startup de IA aplicada a la visión Ailytics

(Información remitida por la empresa firmante)

-Tin Men Capital lidera una ronda de financiación Serie A de 7,4 millones de dólares para la startup de IA aplicada a la visión Ailytics, con el fin de expandirse por la región Asia-Pacífico, Estados Unidos y la región del Golfo

SINGAPUR, 29 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Ailytics, una startup de IA aplicada a la visión artificial que transforma los sistemas de CCTV industrial existentes en una herramienta de seguridad y operaciones en tiempo real, ha recaudado 7,4 millones de dólares en una ronda de financiación de serie A liderada por Tin Men Capital. A esta ronda se sumaron SEEDS —parte de SG Growth Capital—, Safie (la mayor empresa de cámaras en la nube de Japón) y una de las principales constructoras japonesas, junto con diversas family offices e inversores que ya formaban parte de la compañía.

Desde una ronda pre-Serie A de 2,7 millones de dólares liderada por Tin Men Capital en abril de 2024, Ailytics ha pasado de 70 proyectos en cuatro países a más de 400 implementaciones en 15 países.

Desde Singapur hasta cuatro continentes

Ailytics comenzó en proyectos de vivienda pública (HDB) en Singapur y, actualmente, cuenta con implementaciones a gran escala en NatSteel, PaxOcean, DHL, el Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci de Roma y la construcción de la Terminal 5 del Aeropuerto de Changi.

Esta ronda refuerza nuestros equipos locales en Estados Unidos, Japón, Australia y la región del Golfo, ya que nos centramos en entornos industriales exteriores hostiles. Estamos construyendo una empresa global de IA industrial desde Singapur, afirmó Lenard Tan, cofundador y consejero delegado de Ailytics.

Diseñado para industrias pesadas en cualquier lugar

Ailyssa, el producto exclusivo de Ailytics, obtiene una comprensión espacial tridimensional a partir de una única fuente de vídeo bidimensional; funciona incluso en condiciones de lluvia, polvo o escasa iluminación, e incluso con cámaras de hace décadas, proporcionando información práctica en tiempo real. Su motor de razonamiento más reciente, AilyssaX, procesa escenas contextuales en movimiento y verifica procedimientos de varios pasos, lo que permite generar alertas más precisas y relevantes.

Esta ronda nos permite desarrollar nuestros propios modelos de razonamiento especializados en un ámbito concreto y mantener bajos los costes de ejecución de la IA a medida que crece la demanda, afirmó Prateek Manocha, cofundador y director de tecnología (CTO) de Ailytics.

Ailytics ha llegado a 15 mercados con una economía unitaria muy sólida y una tasa de abandono de clientes inferior al 1 por ciento. Queremos brindar todo nuestro apoyo al equipo a medida que escala a nivel global, afirmó Jeremy Tan, cofundador y socio director de Tin Men Capital.

Acerca de Ailytics

Ailytics transforma los sistemas de CCTV existentes en una capa de seguridad y operaciones basada en inteligencia artificial en tiempo real para la industria pesada. Fundada en Singapur en 2021, cuenta con más de 400 implementaciones en 15 países. Para obtener más información, visite ailytics.ai.

Contacto para los medios

marketing@ailytics.ai https://www.ailytics.ai/

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