(Información remitida por la empresa firmante)

- Tiryaki Agro y Djibouti Ports and Free Zones Authority firman un MoU para el desarrollo del Puerto de Tadjourah

ESTAMBUL, 22 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Tiryaki Agro y la Djibouti Ports and Free Zones Authority (DPFZA) han firmado un Memorando de Entendimiento (MoU), que marca el próximo hito en su ambición compartida de explorar el desarrollo a largo plazo, la modernización y la operación futura del Puerto de Tadjourah. El acuerdo establece un marco de cooperación destinado a fortalecer la posición de Djibouti como centro comercial y logístico regional y al mismo tiempo apoyar el comercio agrícola, la resiliencia de la cadena de suministro y la seguridad alimentaria en todo el Cuerno de África.

En virtud del Memorando de Entendimiento, Tiryaki Agro y DPFZA colaborarán para evaluar el marco técnico, comercial y operativo para el futuro desarrollo del Puerto de Tadjourah. Sujeto a la finalización exitosa de los estudios, negociaciones y acuerdos definitivos subsiguientes, el proyecto prevé la mejora de la infraestructura portuaria, la ampliación de la capacidad logística y de almacenamiento, la optimización del manejo de productos agrícolas y a granel, y la contribución al desarrollo económico regional. El MoU también sienta las bases para que las partes negocien un acuerdo de concesión a largo plazo para la gestión y operación del puerto.

Este acuerdo se basa en la alianza de IFC con Tiryaki Agro para posicionar a Djibouti como una puerta de entrada vital para el comercio regional y la seguridad alimentaria en el Cuerno de África. El apoyo inicial de IFC, que incluyó estudios de viabilidad, planificación y participación de las partes interesadas, ha contribuido a sentar las bases para este hito, reflejando un compromiso compartido para liberar el potencial de Djibouti como centro logístico estratégico y construir un futuro más resiliente y sostenible mediante el crecimiento liderado por el sector privado.

Süleyman Tiryakioğlu, consejero delegado, Tiryaki Agro

"La firma de este Memorando de Entendimiento marca un importante paso adelante en nuestro compromiso a largo plazo con Djibouti y nuestra visión de contribuir al papel del país como puerta de entrada regional para el comercio y la logística. Agradecemos sinceramente la visión y el apoyo del Gobierno de Djibouti, el liderazgo y la colaboración de la Djibouti Ports and Free Zones Authority, y la valiosa asociación de IFC, cuyo asesoramiento ha ayudado a dar forma a esta oportunidad desde sus primeras etapas. Esperamos continuar nuestro trabajo conjunto a medida que avanzamos en las próximas fases del proyecto y exploramos su potencial para fortalecer el comercio regional, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico sostenible."

Esta iniciativa refleja la visión a largo plazo de Djibouti de fortalecer su posición como puerta de entrada logística estratégica que conecta África, Oriente Medio y los mercados globales. Mediante la colaboración continua del Gobierno de Djibouti, la Djibouti Ports and Free Zones Authority, IFC y Tiryaki Agro, el proyecto busca crear las condiciones para futuras inversiones en el puerto de Tadjourah, apoyando un comercio agrícola más eficiente, una mayor resiliencia de la cadena de suministro y un crecimiento sostenible liderado por el sector privado en todo el Cuerno de África.

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