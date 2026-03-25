(Información remitida por la empresa firmante)

- Tixr nombra a Wayne Grierson como director general para el Reino Unido y EMEA, en el marco de la aceleración de la expansión internacional de la compañía

El exconsejero delegado de Motorsport Events y el exdirector de operaciones internacionales de StubHub liderarán la expansión transfronteriza en los sectores de la música, los deportes y el entretenimiento en directo.

LONDRES, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Tixr , líder tecnológico mundial en la modernización de la venta de entradas y el comercio de eventos en directo, ha nombrado a Wayne Grierson como director general para el Reino Unido y EMEA. Con sede en la oficina de Tixr en Londres, Grierson liderará el crecimiento comercial y las alianzas estratégicas en toda la región, contribuyendo a expandir la presencia de Tixr en uno de los mercados más activos del mundo para el entretenimiento y los deportes en directo.

En el Reino Unido, Europa y la región EMEA, los organizadores buscan cada vez más alternativas modernas a los sistemas de venta de entradas tradicionales: soluciones que mejoren la experiencia de los aficionados, protejan la integridad del evento y otorguen a los socios un mayor control sobre su marca. En su nuevo cargo, Grierson se centrará en desarrollar una cartera diversificada de tipos de eventos que refleje la presencia de Tixr en Estados Unidos.

"EMEA es una región clave para Tixr, y Wayne aporta el liderazgo y la disciplina comercial necesarios para expandir nuestra presencia en toda la zona", declaró Robert Davari, consejero delegado de Tixr. "Comprende la complejidad de los negocios en plataformas digitales y sabe cómo transformar las oportunidades regionales en un crecimiento sostenido. Su misión es consolidar un negocio en el Reino Unido y EMEA con la misma estrategia equilibrada que hemos desarrollado en Estados Unidos, ofreciendo a recintos, música, deportes y las principales marcas de entretenimiento en directo una plataforma de venta de entradas diseñada para satisfacer las expectativas actuales".

Tixr se ha asociado con organizaciones de todo el Reino Unido, Europa y Oriente Medio durante varios años, brindando soporte a una amplia gama de eventos, desde deportes y festivales hasta convenciones culturales y experiencias empresariales, incluyendo el Royal Windsor Horse Show (Reino Unido), Boxxer (Reino Unido), DreamHack (Suecia, Reino Unido, Estados Unidos), Dublin Comic Con (Irlanda), RuPaul's DragCon (Reino Unido, Estados Unidos), Leicestershire County Cricket Club (Reino Unido), Dagenham & Redbridge FC (Reino Unido), Esports World Cup (Arabia Saudita) y London Irish Rugby Club (Reino Unido). Tras la apertura de su oficina en Londres en 2023, la compañía ha continuado expandiendo su presencia regional, lo que subraya la creciente demanda de alternativas modernas a las infraestructuras de venta de entradas tradicionales.

Anteriormente, Grierson fue director de operaciones de StubHub International, donde dirigió las operaciones durante un período de crecimiento estratégico y amplió el acceso de los aficionados a eventos en directo fuera de Estados Unidos. Antes de StubHub, ocupó puestos de alta dirección en NBCUniversal Media, eBay, Motorsport Network y Deluxe Entertainment Services Group. Más recientemente, fue consejero delegado de Motorsport Events, donde lideró las operaciones comerciales generales y la estrategia de crecimiento en la producción de eventos en directo y la interacción con el público.

"Tras dos décadas en el sector de los eventos en directo y las plataformas de venta de entradas, he visto cómo la venta de entradas se estancaba mientras que el resto del comercio evolucionaba", afirmó Grierson. "Tixr está creando lo que esta industria necesita: una plataforma moderna que resuelva la complejidad a la que se enfrentan promotores y recintos. Hemos desarrollado herramientas que combaten la reventa, ofrecen flexibilidad a los fans y generan ingresos que los sistemas tradicionales no consiguen. Esto significa que nuestros socios controlan la relación con sus fans y no se ven limitados por una infraestructura de venta de entradas rígida. El mercado del Reino Unido y Europa está preparado para este cambio, y me entusiasma ayudar a nuestros socios a replantearse las posibilidades".

El nombramiento de Grierson refleja el compromiso de Tixr con un liderazgo regional sólido, empoderando a los equipos para ejecutar operaciones a nivel local e impulsar la estrategia internacional de la compañía. Este nombramiento se produce en un momento en que Tixr está pasando de consolidar su presencia internacional a expandirse activamente en mercados clave. Con un liderazgo comprometido, Tixr seguirá invirtiendo en alianzas y equipos en toda la región, ofreciendo un enfoque centrado en el organizador a más recintos, eventos deportivos y espectáculos en directo en el Reino Unido y EMEA.

Acerca de TixrTixr es un líder tecnológico global que moderniza la venta de entradas y el comercio de eventos en directo, impulsando la venta de entradas, merchandising e ingresos complementarios para artistas, recintos de eventos y propiedades deportivas. El galardonado sistema operativo de Tixr da soporte a más de 700 socios a nivel mundial en deportes, festivales de música, recintos y vida nocturna, viajes, atracciones, comedia, convenciones de fans y mucho más en 60 países. Fundada en 2013 en Santa Mónica, California, Tixr ha superado las plataformas tradicionales con una forma innovadora de comprar entradas para los fans, muy diferente a la venta tradicional. Procesando casi mil millones de dólares en transacciones globales a través de su plataforma en 2025, Tixr es una de las mayores empresas de venta de entradas del mundo dirigidas y controladas por sus fundadores, con importantes inversiones de capital de inversores de primer nivel, como Dragoneer Investment Group, Verance Capital y Sony. Para obtener más información sobre Tixr y consultar los próximos eventos, visite Tixr.com y creators.tixr.com .

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