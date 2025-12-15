Core Network Fault Management AN Solution Package Case - HUAWEI/PR NEWSWIRE

-TM Forum lanza un paquete de soluciones AN de alta confiabilidad para redes centrales, liderando un nuevo paradigma de redes autónomas

BANGKOK, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Durante la reciente Masterclass de Innovate Asia Autonomous Networks (AN), Michael Wang, experto en soluciones de red central de Huawei, invitado por TM Forum (TMF), asistió al lanzamiento del Paquete de Soluciones AN para la Gestión de Fallos de Red. Centrado en características clave de alta estabilidad, este paquete integra los estándares IG1500 de TM Forum para ofrecer plantillas de red autónoma reutilizables, lo que marca el inicio de la replicación comercial del paquete de soluciones de red central de alta estabilidad.

Construyendo la piedra angular de la estabilidad de la red central en siete dimensiones

El paquete de soluciones aborda siete dimensiones para garantizar la estabilidad de la red central: arquitectura de implementación de alta estabilidad, recuperación ante desastres (DR) del plano de control, DR del plano de usuario, DR de infraestructura, capacidad contra sobretensiones de señalización, predicción de riesgos y recuperación ante la degradación del servicio. Basado en la Función de Análisis de Datos de Gestión (MDAF) definida en 3GPP TS 28.104, el paquete de soluciones proporciona un marco de red sistemático y de resiliencia integral. Aprovechando la tecnología de gemelo digital, permite la gestión de bucle cerrado, desde la predicción de riesgos hasta la optimización automatizada, lo que mejora significativamente la capacidad de la red para resistir escenarios extremos como tormentas de señalización.

Una innovación clave reside en la evaluación del riesgo de tormentas de señalización. Mediante el modelado de gemelos digitales, el paquete de soluciones construye un entorno de red virtual para predecir riesgos e implementar defensas proactivas. Antes de que se produzca una tormenta de señalización, recopila estadísticas de tráfico, datos de conexión de nodos y configuraciones de sincronización de dispositivos, y luego utiliza un motor de simulación para generar modelos de impacto. Este proceso permite una evaluación precisa de la capacidad de la red y ofrece recomendaciones de optimización, lo que ayuda a los operadores a eliminar posibles fallos con antelación.

La estandarización acelera la adopción en la industria

Este Paquete de Solución AN cumple estrictamente con los estándares IG1500 de TM Forum y se integra a la perfección con los sistemas existentes mediante API estandarizadas. En su discurso, Michael Wang destacó que el paquete de solución proporciona una plantilla de implementación técnica estandarizada y demuestra además su viabilidad en escenarios para asegurar la estabilidad de la red central mediante el proyecto Catalyst. A continuación, mencionó las prácticas de optimización de un operador en la recuperación de desastres de infraestructura. Los procesos clave incluyen la identificación precisa de usuarios VIP, la rápida determinación de rutas recuperables y la rápida generación de soluciones de recuperación. El objetivo es reducir el tiempo de recuperación de la red para usuarios VIP de 30 minutos a 1 minuto, manteniendo un tiempo de recuperación de 30 minutos para los usuarios comunes. Mediante la aplicación de políticas diferenciadas para asegurar el servicio, esta solución mejora la experiencia de red de los usuarios de alto valor y mitiga eficazmente las pérdidas económicas causadas por la pérdida de usuarios VIP.

Con el lanzamiento del Paquete de Solución AN, el aseguramiento de la estabilidad de la red central se incorpora oficialmente a los escenarios estándar de TM Forum. El paradigma replicable y escalable de Huawei para la construcción de redes de alta estabilidad equipa a los operadores con una herramienta poderosa para mejorar la resiliencia, al tiempo que proporciona soporte fundamental para la monetización de la evaluación de la red.

