TMRW Vault® recibe la marca CE conforme al Reglamento Europeo de Dispositivos Médicos (MDR)

(Información remitida por la empresa firmante)

WILMINGTON, Del., 6 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Reprotech ha anunciado hoy que el dispositivo TMRW Vault ha recibido la marca CE como dispositivo médico de clase IIa en virtud del Reglamento (UE) 2017/745, lo que respalda su comercialización en la Unión Europea y otros mercados internacionales que reconocen la marca CE.

Este logro representa un hito importante tanto para la empresa matriz, Reprotech, como para la industria de la fertilidad, ya que el TMRW Vault combina la cadena de custodia digital, la monitorización avanzada y el almacenamiento criogénico escalable para ayudar a las clínicas de fertilidad a reducir riesgos, fortalecer la trazabilidad de las muestras y respaldar su crecimiento.

El congelador TMRW Vault es un congelador criogénico diseñado para almacenar ovocitos, embriones y espermatozoides en nitrógeno líquido, facilitando así la identificación y la trazabilidad de las muestras. La estación de trabajo TMRW Vault permite a los usuarios transferir muestras dentro y fuera del congelador y completar pedidos a través de la interfaz de software.

A medida que las clínicas de fertilidad gestionan volúmenes cada vez mayores de tejidos reproductivos congelados, la necesidad de soluciones de almacenamiento más seguras, escalables y con mayor trazabilidad se ha vuelto cada vez más importante. Históricamente, las clínicas han dependido en gran medida de sistemas de almacenamiento manuales que generan ineficiencias operativas y aumentan el potencial de error humano.

El sistema TMRW Vault se diseñó para modernizar este proceso combinando una infraestructura avanzada de crioconservación in situ con la plataforma de software patentada ivfOS de TMRW, creando una solución integrada que permite la identificación digital de muestras, el monitoreo continuo, la gestión de inventario en tiempo real y una cadena de custodia digital segura que refuerza la trazabilidad de las muestras.

TMRW Vault proporciona a las clínicas de fertilidad una solución integral de gestión digital de muestras in situ que incluye:

Gestión digital de muestras mediante CryoBeacons con RFID y el software ivfOS, que verifica digitalmente la identidad y la ubicación de las muestras.

mediante CryoBeacons con RFID y el software ivfOS, que verifica digitalmente la identidad y la ubicación de las muestras. Acceso manual al tanque con tecnología integrada de Vault, que permite a los embriólogos almacenar y recuperar muestras de forma eficiente, manteniendo una trazabilidad digital completa.

al tanque con tecnología integrada de Vault, que permite a los embriólogos almacenar y recuperar muestras de forma eficiente, manteniendo una trazabilidad digital completa. Monitorización avanzada mediante TMRW Overwatch, que realiza miles de comprobaciones diarias del sistema con el apoyo de expertos.

mediante TMRW Overwatch, que realiza miles de comprobaciones diarias del sistema con el apoyo de expertos. Capacidad de almacenamiento escalable, con un solo tanque Vault puede albergar hasta diez dewars tradicionales ocupando aproximadamente un tercio del espacio.

con un solo tanque Vault puede albergar hasta diez dewars tradicionales ocupando aproximadamente un tercio del espacio. Integración perfecta con el ecosistema TMRW y los servicios de crioconservación externos.

con el ecosistema TMRW y los servicios de crioconservación externos. Instalación sencilla, que permite a las clínicas implementar el sistema rápidamente con mínimas interrupciones.

Este anuncio se produce tras la fusión empresarial de Reprotech y TMRW Life Sciences en abril de 2026, que aúna décadas de experiencia en crioconservación y una red nacional de biobancos en EE.UU. con tecnologías de gestión de muestras digitales de última generación. Junto con la adquisición de IMT Matcher por parte de Reprotech en junio de 2025, la organización resultante ofrece ahora a las clínicas de fertilidad uno de los ecosistemas más completos, que abarca la supervisión de muestras, la trazabilidad digital, la crioconservación in situ y externa, la gestión del consentimiento y la administración y facturación del almacenamiento.

Acerca de Reprotech

Reprotech es el proveedor líder de productos y servicios para la protección, gestión y almacenamiento a largo plazo de muestras reproductivas. Su cartera integral incluye siete biobancos diseñados específicamente para este fin, tecnologías avanzadas de gestión de crioconservación y soluciones digitales globales de cadena de custodia. A través de su grupo de empresas TMRW, Matcher y Cryologix, Reprotech colabora con centros de fertilidad para ayudar a reducir riesgos, mejorar la trazabilidad, optimizar los flujos de trabajo y salvaguardar las muestras durante todo su recorrido. Con décadas de experiencia y un fuerte compromiso con la innovación, los rigurosos estándares de cumplimiento y la excelencia operativa de Reprotech marcan la pauta en la protección de muestras desde la clínica hasta la crioconservación y viceversa, garantizando a sus clientes opciones seguras para preservar lo que más importa, hoy y en el futuro.

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Contacto para medios Sarah Roberts sroberts@reprotech.com

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